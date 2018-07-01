توقيف سيدة أربعينية متزوجة داخل منزل زوجها بـ ''إمنتانوت'' رفقة شاب عشريني متلبسين بممارسة الفاحشة ﻿

أوقفت مصالح الدرك الملكي بجماعة ''مجاط'' يوم أمس السبت شابا عشرينيا رفقة سيدة أربعينية متزوجة داخل منزل بدوار ''ألغاس'' التابع لجماعة ''إيدويران''، وهما في حالة تلبس بممارسة الجنس.

شوف تيفي:إمنتانوت

أوقفت مصالح الدرك الملكي بجماعة ''مجاط'' يوم أمس السبت شابا عشرينيا رفقة سيدة أربعينية متزوجة داخل منزل بدوار ''ألغاس'' التابع لجماعة ''إيدويران''، وهما في حالة تلبس بممارسة الجنس.

وحسب مصادر محلية فقد جاء توقيف المشتبه بهما إثر إخبارية توصل بها عناصر الدرك الملكي بمجاط من زوج سيدة تبلغ من العمر 41 سنة، يخبر فيها عناصر الدرك بإقدام زوجته وأم أولاده الأربعة بإدخال شاب يبلغ من العمر 29 سنة لبيت الزوجية قصد قضاء لحظات حميمية معا.

أضافت ذات المصادر، أنه بناء على هذه الإخبارية تحرك عناصر الدرك الملكي صوب الدوار السالف الذكر، وبأمر من النيابة العامة المختصة جرت مداهمة المنزل الذي يتواجد فيه العشيقان، ليتم ضبطهما بين أحضان بعضهما البعض وفي وضعية مخلة بالحياء.

واقتيد الموقوفان صوب مركز الدرك الملكي بمجاط من أجل تعميق البحث معهما حول المنسوب إليهما ونوعية العلاقة التي تجمع بينهما في انتظار إحالتهما على أنظار وكيل الملك بابتدائية إمنتانوت بعد متابعتهما بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.

وفي ذات السياق، تم الاستماع لزوج الموقوفة والذي أكد أنه كان يعاني من مشاكل عديدة مع زوجته، ونظرا لاحتدام الصراع بينهما غادر بيت الزوجية تاركا إياها ببيت الزوجية منذ حوالي سنة ونصف، الأمر الذي فسح لها المجال لتربط علاقة غرامية مع شاب يصغرها بسنوات، وتدخله لبيت الزوجية وتمارس معه الجنس على فراشهما دون استحضار حرمة وقدسية العلاقة الزوجية.