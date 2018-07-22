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خطير..انقلاب شاحنة محملة بالخضر والفواكه بطانطان

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 11:57 خطير..انقلاب شاحنة محملة بالخضر والفواكه بطانطان | حوادث و حقوق
خطير..انقلاب شاحنة محملة بالخضر والفواكه بطانطان
نجا سائق شاحنة خاصة بنقل الخضر والفواكه رفقة مساعده من موت محقق مساء أمس السبت، بعدما انقلبت الشاحنة، التي كانا على متنها، بشكل مثير على قارعة الطريق عند النقطة الكيلومترية 56 بجماعة ''أبطيح''

شوف تيفي:طانطان

 نجا سائق شاحنة خاصة بنقل الخضر والفواكه رفقة مساعده من موت محقق مساء أمس السبت، بعدما انقلبت الشاحنة، التي كانا على متنها، بشكل مثير على قارعة الطريق عند النقطة الكيلومترية 56 بجماعة ''أبطيح'' الواقعة بين مدينتي طانطان والسمارة.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فالشاحنة عبأت مجموعة من الخضر والفواكه بسوق الجملة بمدينة إنزكان، لتتجه نحو الأقاليم الجنوبية، وبعد وصولها لجماعة أبطيح فقد السائق السيطرة على الشاحنة، نظرا لوعورة الطريق، وتفاجأ السائق بتعطل الفرامل، الأمر الذي جعل الحافلة تنقلب في مشهد وصف بالمروع على قارعة الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق رفقة مساعده بجروح جد بليغة، نقلا على إثرها نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بطانطان لتلقي العلاجات الضرورية.

خطير..انقلاب شاحنة محملة بالخضر والفواكه بطانطان

ومن جانبها، حضرت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية لعين المكان، وقامت بفتح تحقيق حول حيثيات وملابسات الحادث .

يشار أن المحور الطرقي الذي شهد الحادث أضحى نقطة سوداء، إذ يشكل كابوسا للسائقين الذين باتوا يطلقون عليه ''طريق الموت''، نظرا لوعورته وحالته المهترئة التي كثيرا ما خلفت فواجع طرقية، ما يستدعي من المسؤولين إصلاحه لوقف نزيف الحوادث المميتة التي يشهدها بين الفينة والأخرى.

 

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب طانطان انقلاب شاحنة الخضر الفواكه نجاة سائق مساعد

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