عاجل..مغاربة يرفعون شعار ''خاوة خاوة'' بالمركز الحدودي جوج بغال ويطالبون بفتح الحدود مع الجزائر ﻿

يعرف المركز الحدودي ''جوج بغال'' بالجهة الشرقية للمغرب، في هذه اللحظات من يومه الأحد 22 يوليوز، حركة غير عادية، نظرا لتجمع العشرات من المواطنين المغاربة الذين طالبوا بفتح الحدود مع الجارة الجزائر.

''شوف تيفي''

يعرف المركز الحدودي ''جوج بغال'' بالجهة الشرقية للمغرب، في هذه اللحظات من يومه الأحد 22 يوليوز، حركة غير عادية، نظرا لتجمع العشرات من المواطنين المغاربة الذين طالبوا بفتح الحدود مع الجارة الجزائر.

ورفع المشاركون في هذه الوقفة التي تضم على ما يبدو بعض الجمعويين والحقوقيين مجموعة من الشعارات القوية من بينها ''خاوة خاوة ماشي عداوة''، و ''نطالب بفتح الحدود''.

وطالب المشاركون في هذه الوقفة بضرورة فتح الحدود بين المغرب والجزائر وإزالة الحواجز الحدودية، حتى تستطيع الأسرة المغربية القاطنة بالجهة الشرقية من تبادل صلة الرحم مع عائلاتهم المتواجدين بالجانب الآخر، داعين جميع دول المغرب العربي إلى فتح الحدود واعتماد خطة اقتصادية للنهوض بشعوب دول هذا الاتحاد.