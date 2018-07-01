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مثير..موقوف هرب للبوليس من مستشفى ابن رشد بالبيضاء

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 11:19 مثير..موقوف هرب للبوليس من مستشفى ابن رشد بالبيضاء | حوادث و حقوق
مثير..موقوف هرب للبوليس من مستشفى ابن رشد بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شخصا موضوعا تحت تدابير الحراسة النظرية، تمكن من الفرار، في الساعات الأولى من يومه الأحد، مباشرة بعد نقله إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، لتلقي العلاجات

''شوف تيفي''


علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شخصا موضوعا تحت تدابير الحراسة النظرية، تمكن من الفرار، في الساعات الأولى من يومه الأحد، مباشرة بعد نقله إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، قامت بنقل موقوفين موضعين تحت تدابير الحراسة النظرية إلى مستشفى ابن رشد لتلقي الإسعافات الضرورية، إلا أن أحدهما استغل الوضع ليفر من قبضة رجال الأمن إلى وجهة غير معلومة.

وأبرز ذات المصدر أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن المكان الذي فر إليه المعني، حتى يتم إيقافه مرة أخرى.



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المغرب شوف تيفي البيضاء ابن رشد الحراسة النظرية رجال الأمن المصالح الأمنية

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