 فضيحة انتهاك جديدة لخصوصية مستخدمي فيسبوك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..مغاربة يرفعون شعار خاوة خاوة بالمركز الحدودي جوج بغال ويطالبون بفتح الحدود مع الجزائر | مجتمع

عاجل..مغاربة يرفعون شعار ''خاوة خاوة'' بالمركز الحدودي جوج بغال ويطالبون بفتح الحدود مع الجزائر

مثير..موقوف هرب للبوليس من مستشفى ابن رشد بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير..موقوف هرب للبوليس من مستشفى ابن رشد بالبيضاء

مثير..السلطات الفرنسية تستعين برجال الحموشي بالعاصمة باريس | بوليتيك

مثير..السلطات الفرنسية تستعين برجال الحموشي بالعاصمة باريس

عــاجل:انتحــار شابة مبغاوش عائلتها يزوجوها نواحي البيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل:انتحــار شابة مبغاوش عائلتها يزوجوها نواحي البيضاء

فضيحة انتهاك جديدة لخصوصية مستخدمي فيسبوك | نت 2.0

فضيحة انتهاك جديدة لخصوصية مستخدمي فيسبوك

الصويرة..وفاة مقدم الزاوية الركراكية محمادن بن محمد | مجتمع

الصويرة..وفاة مقدم الزاوية الركراكية محمادن بن محمد

بالصورة.. مصرع تلميذين في حادثة سير مميتة بتيزنيت | حوادث و حقوق

بالصورة.. مصرع تلميذين في حادثة سير مميتة بتيزنيت

الحرارة تصل ل47 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد | مجتمع

الحرارة تصل ل47 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد

لطيفة رأفت تفاجئ ولد الشعب ليكيبيع الباربا + صور | مجتمع

لطيفة رأفت تفاجئ ولد الشعب ليكيبيع ''الباربا'' + صور

الإشاعات المشوشة المسمومة

فضيحة انتهاك جديدة لخصوصية مستخدمي فيسبوك

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 10:29 فضيحة انتهاك جديدة لخصوصية مستخدمي فيسبوك | نت 2.0
فضيحة انتهاك جديدة لخصوصية مستخدمي فيسبوك
أوقفت مجموعة فيسبوك شركة تحليل بيانات مقرها بوسطن من الدخول على موقعها، وفتحت تحقيقا للنظر فيما إذا كانت العقود التي وقعتها الشركة مع الحكومة الأميركية وشركة روسية غير ربحية تنتهك خصوصية

شوف تيفي

أوقفت مجموعة فيسبوك شركة تحليل بيانات مقرها بوسطن من الدخول على موقعها، وفتحت تحقيقا للنظر فيما إذا كانت العقود التي وقعتها الشركة مع الحكومة الأميركية وشركة روسية غير ربحية تنتهك خصوصية المستخدمين، بحسب ما أفادت صحيفة ''وول ستريت جورنال''.

وتقول شركة ''كريمزون هيكساغون'' إن منصتها تسمح للزبائن وبعضهم شركات أمريكية كبرى، بتحليل بيانات الجمهور ورصد صورة العلامة التجارية وأداء الحملات، ونقلت الصحيفة الأميركية عن أشخاص مطّلعين على عمل الشركة، إن العقود التي وقعتها ''كريمزون هيكساغون'' مع الحكومة، والتي تسحب بموجبها الشركة بيانات شخصية لمستخدمي فيسبوك، لم تحصل على موافقة مسبقة من عملاق التواصل الاجتماعي.

ومنذ 2014 دفعت وكالات حكومية أمريكية لكريمزون هيكساغون أكثر من 800 ألف دولار قيمة 22 عقدا، بحسب ما نقلت ''وول ستريت جورنال'' عن بيانات المشتريات الحكومية، وباعت شركة كريمزون هيكساغون منصة التحليلات التي تملكها إلى دول خارجية منها تركيا وروسيا، وعملت في 2014 مع شركة روسية غير ربحية مرتبطة بالحكومة، بحسب ما أفادت الصحيفة الأمريكية يوم الجمعة الماضية.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فيسبوك فتح تحقيق الأنترنت

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد تسريبه لبيانات مسخدميه.. فيسبوك يتخذ هذا القرار | نت 2.0

بعد تسريبه لبيانات مسخدميه.. فيسبوك يتخذ هذا القرار

بسبب حوادث العنف التي سببتها الشائعات..الواتساب يعزز الموقع بقيود جديدة | نت 2.0

بسبب حوادث العنف التي سببتها الشائعات..''الواتساب'' يعزز الموقع بقيود جديدة

التويتر يصدم سعد لمجرد وها علاش | نت 2.0

التويتر يصدم سعد لمجرد وها علاش

فيسبوك يسن سياسة جديدة للتصدي للمعلومات المضللة التي تحرض على العنف | نت 2.0

فيسبوك يسن سياسة جديدة للتصدي للمعلومات المضللة التي تحرض على العنف

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مثير..سوريين كيحرڭو من الجزائر للمغرب بواسطة الجيت سكي | زووم
منذ 6 دقائق

فيديو جد مثير..سوريين كيحرڭو من الجزائر للمغرب بواسطة ''الجيت سكي''

بعد تحرير الملك العام..سيدة كتكري البلايص فشاطئ عين الذئاب بـ50 درهم و كتهدد الناس بالبوليس | بــووز

بعد تحرير الملك العام..سيدة كتكري البلايص فشاطئ عين الذئاب بـ50 درهم و كتهدد الناس بالبوليس

فيديو دار شرع يدو..مغربي يحتج بطريقة سلمية على الصابو..شوفو كيفاش حيدو | زووم

فيديو دار شرع يدو..مغربي يحتج بطريقة سلمية على الصابو..شوفو كيفاش حيدو

Black Moussiba - Ep 96 | بلاك موصيبة - طاطا كرواتيا | زووم

Black Moussiba - Ep 96 | بلاك موصيبة - طاطا كرواتيا

﻿

آخر المستجدات

عاجل..مغاربة يرفعون شعار خاوة خاوة بالمركز الحدودي جوج بغال ويطالبون بفتح الحدود مع الجزائر | مجتمع
منذ 22 دقيقة

عاجل..مغاربة يرفعون شعار ''خاوة خاوة'' بالمركز الحدودي جوج بغال ويطالبون بفتح الحدود مع الجزائر

مثير..موقوف هرب للبوليس من مستشفى ابن رشد بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير..موقوف هرب للبوليس من مستشفى ابن رشد بالبيضاء

مثير..السلطات الفرنسية تستعين برجال الحموشي بالعاصمة باريس | بوليتيك

مثير..السلطات الفرنسية تستعين برجال الحموشي بالعاصمة باريس

عــاجل:انتحــار شابة مبغاوش عائلتها يزوجوها نواحي البيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل:انتحــار شابة مبغاوش عائلتها يزوجوها نواحي البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.