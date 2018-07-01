 الصويرة..وفاة مقدم الزاوية الركراكية محمادن بن محمد ﻿
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الصويرة..وفاة مقدم الزاوية الركراكية محمادن بن محمد

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 09:39 الصويرة..وفاة مقدم الزاوية الركراكية محمادن بن محمد | مجتمع
الصويرة..وفاة مقدم الزاوية الركراكية محمادن بن محمد
توفي يوم أمس السبت بالصويرة، مقدم الزاوية الركراكية محمادن بن محمد بعد معاناة طويلة مع المرض، حسب ما علم لدى أفراد عائلته.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

توفي يوم أمس السبت بالصويرة، مقدم الزاوية الركراكية محمادن بن محمد بعد معاناة طويلة مع المرض، حسب ما علم لدى أفراد عائلته.

وكان الراحل، والبالغ من العمر ما يناهز 82 سنة، مقدما للشرفاء الركراكيين منذ 2009 وإلى غاية 2018.

وعرف الراحل بخصاله الإنسانية الحميدة وإلمامه الكبير بالقضايا المتعلقة بالزوايا، حيث عمل على الإشراف على تنظيم العديد من التظاهرات الدينية الكبيرة بالإقليم.

وتم تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بعد صلاتي العصر والجنازة في موكب جنائزي مهيب بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم الصويرة ورئيس المجلس العلمي المحلي وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين محليين ومنتسبي الزاوية الركراكية وأفراد عائلة الفقيد وأقربائه وشخصيات أخرى.



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