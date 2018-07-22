بالصورة.. مصرع تلميذين في حادثة سير مميتة بتيزنيت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن حادثة سير خطيرة وقعت ليلة أمس السبت على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 وبالضبط على مشارف نفوذ تراب قيادة أولاد جرار ''جماعة الركادة'' إقليم تيزنيت، وذلك إثر اصطدام قوي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن حادثة سير خطيرة وقعت ليلة أمس السبت على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 وبالضبط على مشارف نفوذ تراب قيادة أولاد جرار ''جماعة الركادة'' إقليم تيزنيت، وذلك إثر اصطدام قوي بين سيارة من نوع ''بيكوب'' ودراجة نارية كان على متنها تلميذان لقيا حتفهما على الفور من شدة قوة الإصطدام.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فإن الهالكين كانا في طريقهما نحو مدينة تيزنيت، ولم ينتبها لسيارة من نوع ''بيكوب'' كانت في نفس الاتجاه الذي كانا يسيران فيه، وعند محاولتها الانعراج لتغيير الاتجاه اصطدما بها في مشهد وصف بالمروع، أدى على الفور لوفاتهما.

وأضافت ذات المصادر، أن الهالكين هما تلميذان أحدهما يتابع دراسته بسلك الإعدادي والثاني بسلك الثانوي.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية لعين المكان، وقامت بنقل جثتي الهالكين نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت، فيما فتح تحقيق دقيق من طرف عناصر الدرك الملكي لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث المميت لترتيب المسؤوليات القانونية.





