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بطريقة غريبة مواطن من سطات يحتج.. ''مول الشركة جرى عليا و مفتش الشغل معاونو + فيديو

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 00:05 بطريقة غريبة مواطن من سطات يحتج.. مول الشركة جرى عليا و مفتش الشغل معاونو + فيديو | مجتمع
بطريقة غريبة مواطن من سطات يحتج.. ''مول الشركة جرى عليا و مفتش الشغل معاونو + فيديو
تناقلت مجموعة من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر من خلاله رب أسرة رفقة أبنائه وهو يُناشد المحسنين بعدما طرده مديره من العمل.

شوف تيفي

تناقلت مجموعة من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر من خلاله رب أسرة رفقة أبنائه وهو يُناشد المحسنين بعدما طرده مديره من العمل.

وقال رب الأسرة الذي يشتغل كسائق حافلة لنقل المسافرين بمدينة سطات، أنه وبعد تعطل الحافلة الخاصة به بسبب عطب تقني، انتهز المدير الفرصة لطرده من عمله.

وأضاف المتحدث نفسه، أن مدير الشركة، قام بتعويضه بسائق آخر وبحافلة اخرى ، وطرد من العمل بدون سابق إنذار وبدون سبب.

وفور طرده وجه رب الأسرة أصابع الإتهام إلى مفتش الشغل قائلا « مول الشركة جرى عليا و مفتش الشغل معاونو ».

وأمام هذا الأمر، يناشد السائق المحسنين والجهات المسؤولة عن القطاع بالوقوف بجانبه نظرا لحالته المادية المتأزمة.

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شوف تيفي مجتمع سطات طرد سائق حافلة لنقل المسافرين المغرب

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