 أمن أكادير يدخل على خط تعرض شخص لاعتداء متبوع بالسرقة ﻿
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أمن أكادير يدخل على خط تعرض شخص لاعتداء متبوع بالسرقة | حوادث و حقوق

أمن أكادير يدخل على خط تعرض شخص لاعتداء متبوع بالسرقة

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أمن أكادير يدخل على خط تعرض شخص لاعتداء متبوع بالسرقة

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 22:25 أمن أكادير يدخل على خط تعرض شخص لاعتداء متبوع بالسرقة | حوادث و حقوق
أمن أكادير يدخل على خط تعرض شخص لاعتداء متبوع بالسرقة
بعدما راج تسجيل صوتي مدته 47 ثانية، عبر صفحات المواقع التواصلية تزعم فيه سيدة ''تعرض شخص لاعتداء متبوع بالسرقة من طرف أربعة أشخاص اعترضوا سبيله مباشرة بعد سحبه لمبلغ مالي من إحدى الوكالات البنكية'' ،

شوف تيفي

 بعدما راج تسجيل صوتي مدته 47 ثانية، عبر صفحات المواقع التواصلية تزعم فيه سيدة ''تعرض شخص لاعتداء متبوع بالسرقة من طرف أربعة أشخاص اعترضوا سبيله مباشرة بعد سحبه لمبلغ مالي من إحدى الوكالات البنكية'' ، فتحت العناصر الأمنية لمدينة أكادير بحثا في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر.

 


وحسب ما توصلت به شوف تيفي من معلومات، فإن التحريات أظهرت أن الأمر يتعلق بشكاية من أجل الضرب والجرح وسوء الجوار، جرى تسجيلها من طرف مصالح مفوضية الشرطة بتيكوين، بتاريخ 13 يوليوز، تقدم بها شخص أفاد أنه كان قد تعرض للضرب والجرح من طرف جاره وشخصين آخرين من معارفه، صبيحة يوم 03 يوليوز، بسبب خلافات بينهما.

 

و أكد المصدر الأمني أن المعني بالأمر كان قد أدلى بشهادة طبية حصل عليها من مستشفى الحسن الثاني بعد إتمام الفحوصات الطبية وتلقي العلاج به، على خلاف ما تم تداوله بالتسجيل بشأن تلقيه العلاج بإحدى المصحات الخاصة.

 

هذا ونفى المصدر الأمني المزاعم الواردة بالتسجيل الصوتي، مؤكدا أن مصالح الشرطة القضائية بمفوضية أمن تكيوين باشرت في حينه الإجراءات القانونية والمسطرية الخاصة بالشكاية وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

 

 

 

 

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حوادث وحقوق شوف تيفي أكادير أن سرقة الوكالات البنكية

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