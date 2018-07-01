انفراد: عبد المومني يؤكد تشبته باحترام القضاء والصحافة الجادة والاستمرار في محاربة الفساد ﻿

رفض مصدر مقرب من عبد المولى عبد المومني، ، التعليق على ما سماه ''الحملة الممنهجة التي تقودها أطراف معروفة، مكونه من أشخاص لفظتهم العمليات الانتخابية داخل التعاضدية، والرافضين للإصلاح، بالإضافة

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رفض مصدر مقرب من عبد المولى عبد المومني، ، التعليق على ما سماه ''الحملة الممنهجة التي تقودها أطراف معروفة، مكونه من أشخاص لفظتهم العمليات الانتخابية داخل التعاضدية، والرافضين للإصلاح، بالإضافة إلى محسوبين على تيارات سياسية معروفة''، والتي تهدف حسب قوله إلى المس بمكانة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأوضح نفس المصدر أن ''الإشاعات الأخيرة'' التي استهدفت رئيس التعاضدية، ووصلت إلى حد محاولة المس بالإستقرار الأسري لبيته، تعد جزءا من ''فاتورة قيادة ورش الإصلاح'' الذي لازال مفتوحا.

نفس المصدر أوضح أن عبد المولى عبد المومني يرفض العودة إلى الوراء، مؤكدا أن هذا الأخير، يملك ما يكفي من الصبر والثقة، على احترام المساطر القضائية في مختلف مراحلها، كما أنه مصر على احترام المنابر الصحافية الجادة التي تحرص على التأكد من دقة المعلومات التي تنشرها، موضحا أن وسائل الإعلام المطلعة على طريقة اشتغال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تعرف جيدا التفريق بين الإجراءات الإدارية، الصادرة عن إدارة التعاضدية، في إطار نموذج للحكامة، وبين القرارات التي تتخد من طرف الأجهزة المنتخبة، وفق مبادئ يؤطرها القانون الأساسي للتعاضديات والضابط الداخلي.

نفس المصدر، أكد أن الذين يشتغلون مع رئيس التعاضدية، الذي يشغل في نفس الوقت رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، ونائب رئيس الإتحاد الدولي للتعاضد، مطلعون عن كتب على مواظبته في السهر على خدمات القرب التي أطلقتها التعاضدية بمختلف المدن خدمة لمنخرطيها، وفق استراتيجية مصادق عليها بالإجماع في الجموع العامة، بالإضافة إلى صيانته للدور الذي باتت تلعبه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كمرجع دولي للعمل التعاضدي، وهو الأمر ورد على لسان مسؤولين أمميين، على هامش الاجتماع الأخير للاتحاد الدولي للتعاضد، الذي انعقد مؤخرا بنيورك.

وذكر ذات المصدر أن مسار الثقة الذي دخلته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رغم التضييق الذي تمارسه وزارة التشغيل، والذي استنكرته فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة داخل قبة البرلمان (حزب الإستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة، الإتحاد الإشتراكي)، هو الذي ساهم في النجاح الكبير الذي عرفه الجمع العام السبعون الذي انعقد مؤخرا في مراكش، والذي فتح فيه النقاش حول ''النموذج التنموي الجديد''، في إطار التفاعل مع التوجيهات الملكية.