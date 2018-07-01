 انفراد: عبد المومني يؤكد تشبته باحترام القضاء والصحافة الجادة والاستمرار في محاربة الفساد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أمن أكادير يدخل على خط تعرض شخص لاعتداء متبوع بالسرقة | حوادث و حقوق

أمن أكادير يدخل على خط تعرض شخص لاعتداء متبوع بالسرقة

انفراد: عبد المومني يؤكد تشبته باحترام القضاء والصحافة الجادة والاستمرار في محاربة الفساد | بوليتيك

انفراد: عبد المومني يؤكد تشبته باحترام القضاء والصحافة الجادة والاستمرار في محاربة الفساد

عاجـــل.. وفاة سجين برتغالي بعد صراع مع مرض السكري بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجـــل.. وفاة سجين برتغالي بعد صراع مع مرض السكري بالبيضاء

طنجة تحتفل بحكم المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بلا دستورية صابو السيارات | مجتمع

طنجة تحتفل بحكم المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بلا دستورية ''صابو'' السيارات

أسبوعية جون أفريك : لهذه الأسباب لن يعفو الملك عن معتقلي أحداث الريف في خطاب العرش | بوليتيك

أسبوعية ''جون أفريك'' : لهذه الأسباب لن يعفو الملك عن معتقلي أحداث الريف في خطاب العرش

ساكنة دوار لعبيدات إقليم بنجرير بدون ماء ويناشدون السلطات + فيديو | مجتمع

ساكنة دوار لعبيدات إقليم بنجرير بدون ماء ويناشدون السلطات + فيديو

أنس الدكالي يحط الرحال بجهة سوس ويتفقد عددا من المراكز الاستشفائية مصحوبا بشكاوي المواطنين من تردي الأوضاع صور | بوليتيك

أنس الدكالي يحط الرحال بجهة سوس ويتفقد عددا من المراكز الاستشفائية مصحوبا بشكاوي المواطنين من

التنسيقية الوطنية للممرضين تخوض إضرابا وطنيا ضدا على قرار وزير الصحة في اعتماد نظام التعاقد واللجوء للخواص | بوليتيك

التنسيقية الوطنية للممرضين تخوض إضرابا وطنيا ضدا على قرار وزير الصحة في اعتماد نظام التعاقد

العثماني: الحكومة لن تنقذ عجز تقاعد البرلمانيين وموقفها ثابت | بوليتيك

العثماني: الحكومة لن تنقذ عجز ''تقاعد البرلمانيين'' وموقفها ثابت

الإشاعات المشوشة المسمومة

انفراد: عبد المومني يؤكد تشبته باحترام القضاء والصحافة الجادة والاستمرار في محاربة الفساد

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 22:14 انفراد: عبد المومني يؤكد تشبته باحترام القضاء والصحافة الجادة والاستمرار في محاربة الفساد | بوليتيك
انفراد: عبد المومني يؤكد تشبته باحترام القضاء والصحافة الجادة والاستمرار في محاربة الفساد
رفض مصدر مقرب من عبد المولى عبد المومني، ، التعليق على ما سماه ''الحملة الممنهجة التي تقودها أطراف معروفة، مكونه من أشخاص لفظتهم العمليات الانتخابية داخل التعاضدية، والرافضين للإصلاح، بالإضافة

شوف تيفي 

رفض مصدر مقرب من عبد المولى عبد المومني، ، التعليق على ما سماه ''الحملة الممنهجة التي تقودها أطراف معروفة، مكونه من أشخاص لفظتهم العمليات الانتخابية داخل التعاضدية، والرافضين للإصلاح، بالإضافة إلى محسوبين على تيارات سياسية معروفة''، والتي تهدف حسب قوله إلى المس بمكانة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأوضح نفس المصدر أن ''الإشاعات الأخيرة'' التي استهدفت رئيس التعاضدية، ووصلت إلى حد محاولة المس بالإستقرار الأسري لبيته، تعد جزءا من ''فاتورة قيادة ورش الإصلاح'' الذي لازال مفتوحا.
نفس المصدر أوضح أن عبد المولى عبد المومني يرفض العودة إلى الوراء، مؤكدا أن هذا الأخير، يملك ما يكفي من الصبر والثقة، على احترام المساطر القضائية في مختلف مراحلها، كما أنه مصر على احترام المنابر الصحافية الجادة التي تحرص على التأكد من دقة المعلومات التي تنشرها، موضحا أن وسائل الإعلام المطلعة على طريقة اشتغال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تعرف جيدا التفريق بين الإجراءات الإدارية، الصادرة عن إدارة التعاضدية، في إطار نموذج للحكامة، وبين القرارات التي تتخد من طرف الأجهزة المنتخبة، وفق مبادئ يؤطرها القانون الأساسي للتعاضديات والضابط الداخلي.
نفس المصدر، أكد أن الذين يشتغلون مع رئيس التعاضدية، الذي يشغل في نفس الوقت رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، ونائب رئيس الإتحاد الدولي للتعاضد، مطلعون عن كتب على مواظبته في السهر على خدمات القرب التي أطلقتها التعاضدية بمختلف المدن خدمة لمنخرطيها، وفق استراتيجية مصادق عليها بالإجماع في الجموع العامة، بالإضافة إلى صيانته للدور الذي باتت تلعبه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كمرجع دولي للعمل التعاضدي، وهو الأمر ورد على لسان مسؤولين أمميين، على هامش الاجتماع الأخير للاتحاد الدولي للتعاضد، الذي انعقد مؤخرا بنيورك.
وذكر ذات المصدر أن مسار الثقة الذي دخلته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رغم التضييق الذي تمارسه وزارة التشغيل، والذي استنكرته فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة داخل قبة البرلمان (حزب الإستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة، الإتحاد الإشتراكي)، هو الذي ساهم في النجاح الكبير الذي عرفه الجمع العام السبعون الذي انعقد مؤخرا في مراكش، والذي فتح فيه النقاش حول ''النموذج التنموي الجديد''، في إطار التفاعل مع التوجيهات الملكية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

انفراد: عبد المومني يؤكد تشبته باحترام القضاء والصحافة الجادة والاستمرار في محاربة الفساد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أسبوعية جون أفريك : لهذه الأسباب لن يعفو الملك عن معتقلي أحداث الريف في خطاب العرش | بوليتيك

أسبوعية ''جون أفريك'' : لهذه الأسباب لن يعفو الملك عن معتقلي أحداث الريف في خطاب العرش

أنس الدكالي يحط الرحال بجهة سوس ويتفقد عددا من المراكز الاستشفائية مصحوبا بشكاوي المواطنين من تردي الأوضاع صور | بوليتيك

أنس الدكالي يحط الرحال بجهة سوس ويتفقد عددا من المراكز الاستشفائية مصحوبا بشكاوي المواطنين من تردي الأوضاع ''صور''

التنسيقية الوطنية للممرضين تخوض إضرابا وطنيا ضدا على قرار وزير الصحة في اعتماد نظام التعاقد واللجوء للخواص | بوليتيك

التنسيقية الوطنية للممرضين تخوض إضرابا وطنيا ضدا على قرار وزير الصحة في اعتماد نظام التعاقد واللجوء للخواص

العثماني: الحكومة لن تنقذ عجز تقاعد البرلمانيين وموقفها ثابت | بوليتيك

العثماني: الحكومة لن تنقذ عجز ''تقاعد البرلمانيين'' وموقفها ثابت

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو شخصان في حالة سكر طافح حايحو بوسط المدينة والبوليس يتدخل | بــووز
منذ 27 دقيقة

فيديو شخصان في حالة سكر طافح حايحو بوسط المدينة والبوليس يتدخل

ياربي السلامة شوفو اشنو لقاو في وسط البحر | زووم

ياربي السلامة شوفو اشنو لقاو في وسط البحر

فيديو مواطن من أكادير يُحرج وزير الصحة خلال زيارته الميدانية للمستشفى الجهوي بالمدينة | زووم

فيديو مواطن من أكادير يُحرج وزير الصحة خلال زيارته الميدانية للمستشفى الجهوي بالمدينة

جنازة مؤثرة للطفل اللي قتلو طبيب بطوموبيلتو فمستشفى الهاروشي فكــازا والعائلة تكشف رواية أخرى صــادمة | بــووز

جنازة مؤثرة للطفل اللي قتلو طبيب بطوموبيلتو فمستشفى الهاروشي فكــازا والعائلة تكشف رواية أخرى صــادمة

﻿

آخر المستجدات

أمن أكادير يدخل على خط تعرض شخص لاعتداء متبوع بالسرقة | حوادث و حقوق
منذ 26 دقيقة

أمن أكادير يدخل على خط تعرض شخص لاعتداء متبوع بالسرقة

انفراد: عبد المومني يؤكد تشبته باحترام القضاء والصحافة الجادة والاستمرار في محاربة الفساد | بوليتيك

انفراد: عبد المومني يؤكد تشبته باحترام القضاء والصحافة الجادة والاستمرار في محاربة الفساد

عاجـــل.. وفاة سجين برتغالي بعد صراع مع مرض السكري بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجـــل.. وفاة سجين برتغالي بعد صراع مع مرض السكري بالبيضاء

طنجة تحتفل بحكم المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بلا دستورية صابو السيارات | مجتمع

طنجة تحتفل بحكم المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بلا دستورية ''صابو'' السيارات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.