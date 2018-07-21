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عاجـــل.. وفاة سجين برتغالي بعد صراع مع مرض السكري بالبيضاء

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 21:35 عاجـــل.. وفاة سجين برتغالي بعد صراع مع مرض السكري بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجـــل.. وفاة سجين برتغالي بعد صراع مع مرض السكري بالبيضاء
علمت شوف تيفي أن مستشفى محمد الخامس بمنطقة عين السبع-الحي المحمدي بالدارالبيضاء استقبل مساء اليوم السبت شخصا من جنسية برتغالية من مواليد 1963 مصاب بمرض السكري المزمن على متن سيارة الإسعاف التابعة

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي أن مستشفى محمد الخامس بمنطقة عين السبع-الحي المحمدي بالدارالبيضاء استقبل مساء اليوم السبت شخصا من جنسية برتغالية من مواليد 1963 مصاب بمرض السكري المزمن على متن سيارة الإسعاف التابعة للسجن المحلي عكاشة.

وأضافت مصادرنا، أن المعني بالأمر المحكوم عليه بـ 5 سنوات سجنا نافذا من أجل تهريب الكوكايين، كان في حالة صحية جد حرجة، توفي بالمستشفى رغم محاولة الأطباء لإسعافه.

وبعد الواقعة، حلت بعين المكان عناصر الشرطة القضائية مصحوبة بعناصر الشرطة التقنية والعلمية لمعاينة الجثة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمصلحة الطب الشرعي بالرحمة لإخضاعها للتشريح الطبي.

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شوف تيفي حوادث سجين برتغالي وفاة عكاشة

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