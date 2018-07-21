 طنجة تحتفل بحكم المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بلا دستورية ''صابو'' السيارات ﻿
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طنجة تحتفل بحكم المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بلا دستورية ''صابو'' السيارات

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 19:34 طنجة تحتفل بحكم المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بلا دستورية صابو السيارات | مجتمع
طنجة تحتفل بحكم المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بلا دستورية ''صابو'' السيارات
صدر يوم أمس الجمعة 20 يوليوز، حكم قضائي استعجالي عن المحكمة الإدارية بالرباط، قضى بلا دستورية و لا قانونية وضع الصابو على عجلات السيارات.

شوف تيفي

صدر يوم أمس الجمعة 20 يوليوز، حكم قضائي استعجالي عن المحكمة الإدارية بالرباط، قضى بلا دستورية و لا قانونية وضع الصابو على عجلات السيارات.

وتعود تفاصيل القضية حسب ما ذكرته مواقع إعلامية محلية إلى ''قيام المحامي ''عمر بنعجيبة'' بركن سيارته بجوار محكمة الاستئناف بطنجة، وتوجهه لمزاولة عمله كالمعتاد، وعند عودته تفاجأ بتكبيل سيارته بـ ''صابو''، وبعدما امتنع مستخدمو شركة ''صوماجيك بارك'' عن إزالته من عجلات عربته إلا بعد أدائه ذعيرة قدرها 50 درهما، بدعوى أنها لا تستند على أي مرجعية قانونية، ولأن هذا الإجراء يترتب عنه المس بحرية التنقل والتجول المنصوص عليها دستوريا، وينتج عنها الإضرار غير المبرر بصاحب السيارة، فإنه قرر اللجوء إلى القضاء الإداري بالرباط للحسم في الموضوع''.

ويوم أمس الجمعة 20 يوليوز، حصل المحامي ''بنعجيبة'' في الدعوى الاستعجالية على أمر قضائي مشمول بالنفاذ المعجل من المحكمة الإدارية بالرباط، يأمر شركة ''صوماجيك بارك'' بإزالة ''الصابو'' عن عجلات سيارته، التي كانت مركونة بشارع يوسف بن تاشفين منذ الأربعاء الماضي، وفي حالة امتناع المطلوب ضدها الإذن للطالب بإزالة ''صابو'' على نفقة الشركة.

طنجة تحتفل بحكم المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بلا دستورية ''صابو'' السيارات

ولقي هذا الحكم تفاعلا إيجابيا، استقبلته ساكنة طنجة بفرح عارم، وتم تداول الخبر وتعميم بعض من فقرات الحكم القاضي بلا قانونية ''الصابو'' عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والذي نص على أن:

- قانون جبايات الجماعات المحلية في مادته الثانية حصرَ فرض الرسوم و الضرائب والتي لا يدخل ضمنها تنظيم وقوف العربات و المركبات.

- تكبيل السيارات لا يرتكز على أي أساس قانوني.

- هذا الإجراء يترتب عنه المس بحرية التنقل والتجول المنصوص عليها دستوريا.

- تكبيل السيارات له آثار خطيرة في مواجهة الأشخاص و حرياتهم لا يمكن تبريرها بعدم أداء مقابل الوقوف.

طنجة تحتفل بحكم المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بلا دستورية ''صابو'' السيارات طنجة تحتفل بحكم المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بلا دستورية ''صابو'' السيارات

 

 

‫شوف تيفي

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صدر يوم أمس الجمعة 20 يوليوز حكم قضائي استعجالي عن المحكمة الإدارية بالرباط قضى بلا دستورية و لا قانونية وضع الصابو على عجلات السيارات.

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