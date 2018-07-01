ساكنة دوار لعبيدات إقليم بنجرير بدون ماء ويناشدون السلطات + فيديو ﻿

يعاني ساكنة دوار لعبيدات بجماعة أيت طالب-إقليم بنجرير من نُدرة الماء الصالح للشرب، نظرا لعدم إكثرات الجهات المسؤولة بالأمر.

شوف تيفي

يعاني ساكنة دوار لعبيدات بجماعة أيت طالب-إقليم بنجرير من نُدرة الماء الصالح للشرب، نظرا لعدم إكثرات الجهات المسؤولة بالأمر.

ووفق مصادر شوف تيفي، فإن إحدى الجمعيات الكائنة بجماعة أيت طالب-إقليم بنجرير والمفروض أن تكون المهتمة بهذا القطاع إلا أنها لم تفِ بالوعد الذي قطعته على نفسها وأمام ساكنة الدوار بإدخال الماء في كل بيت.

وأَضافت المصادر ذاتها، أن الجمعية المعنية دائما تُطالب الساكنة بمدِها بالمال مقابل تزويدهم بالماء بدون عناء، غير أن الجمعية لا تفي بوعدها.

وأمام هذا الأمر، يناشد السكان الجهات المسؤولة بالتدخل السريع لإيجاد حل لهذا المشكل '' العويص''.