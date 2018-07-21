أنس الدكالي يحط الرحال بجهة سوس ويتفقد عددا من المراكز الاستشفائية مصحوبا بشكاوي المواطنين من تردي الأوضاع ''صور'' ﻿

حل وزير الصحة ''أنس الدكالي'' منذ يومين بجهة سوس ماسة، وذلك في إطار زيارة عمل قادته لكل من مدينة تارودانت وأكادير، حيث أشرف فيهما على تفقد مجموعة من المؤسسات الصحية وإعطاء الانطلاقة لأخرى.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

حل وزير الصحة ''أنس الدكالي'' منذ يومين بجهة سوس ماسة، وذلك في إطار زيارة عمل قادته لكل من مدينة تارودانت وأكادير، حيث أشرف فيهما على تفقد مجموعة من المؤسسات الصحية وإعطاء الانطلاقة لأخرى.

وأشرف الدكالي يوم أمس الجمعة 20 يوليوز 2018 على افتتاح جناح الطب المتعدد الاختصاصات والذي شرع في بنائه منذ سنوات بميزانية قدرت ب:​24.690.070,00 درهم والتي ساهمت فيها عدة أطراف وهي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية​ بمبلغ 3.000.000,00 درهم، و وزارة الصحة​ ب​6.200.000,00 درهم، و مؤسسة كلاوديو برافو​:​10.000.000,00 درهم، و مجلس إقليم تارودانت​ بنحو ​3.290.070,00 درهم، و الجماعة الترابية لتارودانت بما يقارب ​500.000,00 درهم، ومقاولة ''الزركدي وأبناؤه'' بمبلغ 1.700.000,00 درهم

ويضم الجناح 44 غرفة للاستشفاء، بالإضافة لمكاتب إدارية، وقاعات الفحص الوظيفي، ومكاتب الأطباء، وورشة للصيانة، ومصبنة ومستودعا للأموات.

وبعد افتتاح جناح الطب، قام السيد وزير الصحة مرفوقا بعامل الإقليم والوفد المرافق لهما بزيارة ورش تأهيل وتوسيع وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي الذي ينجز من طرف وزارة الصحة بغلاف مالي بلغ :​24.793.869,51 درهم.

وحسب مصادر شوف تيفي''، فقد بلغ الغلاف المالي الإجمالي الذي خصص لعملية تأهيل وتوسعة المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت : 49.483.939,51 درهم.

وبعد زيارة تارودانت توجه الوزير نحو أكادير حيث قام بزيارة تفقدية لمركز للاسلمى للأنكولوجيا ومستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني للوقوف عن كثب على سير العمل والخدمات بهذا القطب الصحي الهام بالمدينة، والذي يستقبل يوميا أعدادا هائلة من الزوار بشكل يومي، ما يضع الأطر الطبية بهذه المؤسسة الصحية أمام تحد كبير لإرضاء كل المرضى، وتقديم خدمات في المستوى لهم.

وخلال هذه الزيارة استمع الدكالي لعدد من المتدخلين بمن فيهم فاعلون جمعويون بجمعيات المجتمع المدني الذين اشتكوا للوزير من سوء تدبير القطاع الصحي بمستشفى الحسن الثاني والاختلالات والنقائص التي تعتريه وتزيد من معاناة عدد من المرضى الذين يضطرون للولوج للمصحات الخاصة للاستشفاء في ظل الوضع المتأزم للمستشفى بالرغم من غلاء فواتير الاستشفاء بها.