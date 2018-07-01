 التنسيقية الوطنية للممرضين تخوض إضرابا وطنيا ضدا على قرار وزير الصحة في اعتماد نظام التعاقد واللجوء للخواص ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

طنجة تحتفل بحكم المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بلا دستورية صابو السيارات | مجتمع

طنجة تحتفل بحكم المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بلا دستورية ''صابو'' السيارات

أسبوعية جون أفريك : لهذه الأسباب لن يعفو الملك عن معتقلي أحداث الريف في خطاب العرش | بوليتيك

أسبوعية ''جون أفريك'' : لهذه الأسباب لن يعفو الملك عن معتقلي أحداث الريف في خطاب العرش

ساكنة دوار لعبيدات إقليم بنجرير بدون ماء ويناشدون السلطات + فيديو | مجتمع

ساكنة دوار لعبيدات إقليم بنجرير بدون ماء ويناشدون السلطات + فيديو

أنس الدكالي يحط الرحال بجهة سوس ويتفقد عددا من المراكز الاستشفائية مصحوبا بشكاوي المواطنين من تردي الأوضاع صور | بوليتيك

أنس الدكالي يحط الرحال بجهة سوس ويتفقد عددا من المراكز الاستشفائية مصحوبا بشكاوي المواطنين من

التنسيقية الوطنية للممرضين تخوض إضرابا وطنيا ضدا على قرار وزير الصحة في اعتماد نظام التعاقد واللجوء للخواص | بوليتيك

التنسيقية الوطنية للممرضين تخوض إضرابا وطنيا ضدا على قرار وزير الصحة في اعتماد نظام التعاقد

العثماني: الحكومة لن تنقذ عجز تقاعد البرلمانيين وموقفها ثابت | بوليتيك

العثماني: الحكومة لن تنقذ عجز ''تقاعد البرلمانيين'' وموقفها ثابت

تعـــزية ومواساة في وفاة والدة الزميل محمد ريحان | بوليتيك

تعـــزية ومواساة في وفاة والدة الزميل ''محمد ريحان''

قبل عيد الأضحى..ترقيم 2,7 مليون رأس من الأغنام | مجتمع

قبل عيد الأضحى..ترقيم 2,7 مليون رأس من الأغنام

نقابة البيجيدي في العدل تحتج على الوزير أوجار .. وممثل عن القطاع يوضح | بوليتيك

نقابة البيجيدي في العدل تحتج على الوزير أوجار .. وممثل عن القطاع يوضح

الإشاعات المشوشة المسمومة

التنسيقية الوطنية للممرضين تخوض إضرابا وطنيا ضدا على قرار وزير الصحة في اعتماد نظام التعاقد واللجوء للخواص

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 17:55 التنسيقية الوطنية للممرضين تخوض إضرابا وطنيا ضدا على قرار وزير الصحة في اعتماد نظام التعاقد واللجوء للخواص | بوليتيك
التنسيقية الوطنية للممرضين تخوض إضرابا وطنيا ضدا على قرار وزير الصحة في اعتماد نظام التعاقد واللجوء للخواص
احتجاجا على قرار وزير الصحة أنس الدكالي، القاضي باعتماد نظام التعاقد مع الممرضين كما هو الحال في مجال التعليم، وإدماج طلبة المدارس الخاصة في قطاع التمريض، قررت التنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين

شوف تيفي: جمال الديابي

 احتجاجا على قرار وزير الصحة أنس الدكالي، القاضي باعتماد نظام التعاقد مع الممرضين كما هو الحال في مجال التعليم، وإدماج طلبة المدارس الخاصة في قطاع التمريض، قررت التنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين لمعاهد التمريض وتقنيات الصحة، وفق ما صرح به شرف الركيبي، أمين مالية التنسيقية، فرع آسفي،اليوم السبت 21 يوليوز، في اتصال هاتفي لـ''شوف تيفي'': خوض إضراب وطني يوم الخميس 26 يوليوز، أمام وزارة الصحة، احتجاجا على قرار الوزير، الذي لم يأخذ بعين الاعتبار، المستوى الدراسي، والتكويني الذي يمتاز به طلبة المعاهد الوطنية، التابعة للوزارة (باك+ 3سنوات)، وقام بالتعامل معنا بالتساوي مع طلبة المعاهد الخاصة الذين لا يتوفرون على نفس التكوين الدراسي، إذ يمكن لأي تلميذ يتوفر على مستوى التاسعة إعدادي الولوج إلى المعاهد الخاصة، وهذا نعتبره حيفا في حقنا، قضينا سنوات بلياليها وأيامها في التحصيل الدراسي والتطبيقي''.

وأضاف المنسق:'' إن هذه الخطوة الاحتجاجية، تأتي أيضا، ضدا على قرار الوزير باعتماد نظام التعاقد مع الممرضين، مبررا أنها هي الحل لشغل المناصب في المناطق النائية، إذ أن هذه السياسة، سيعاني منها الجسم التمريضي و الشعب بالخصوص، لأن من مخلفاته إدماج الخواص الذين يفتقرون للتكوين المهيكل و قيم المهنة، و سيعاني الممرض من الذل و الاستعباد مما سيؤثر بشكل كبير على مردوديته و على المرضى''.


كما أكد ذات المتحدث، أن هذا الإضراب ''من أجل المطالبة بتوظيف أزيد من 8000 ممرض خريج عاطل و الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية، ونتساءل بدورنا أين هو هذا الخصاص الذي يريدون سده، و الطلبة و الخريجون أكثر من المناصب..مشكل الصحة هو مشكل منظومة فاشلة وليس مشكل موارد بشرية''.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب التنسيقية الوطنية الممرضين إضراب قرار وزير الصحة اعتماد نظام التعاقد اللجوء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أسبوعية جون أفريك : لهذه الأسباب لن يعفو الملك عن معتقلي أحداث الريف في خطاب العرش | بوليتيك

أسبوعية ''جون أفريك'' : لهذه الأسباب لن يعفو الملك عن معتقلي أحداث الريف في خطاب العرش

أنس الدكالي يحط الرحال بجهة سوس ويتفقد عددا من المراكز الاستشفائية مصحوبا بشكاوي المواطنين من تردي الأوضاع صور | بوليتيك

أنس الدكالي يحط الرحال بجهة سوس ويتفقد عددا من المراكز الاستشفائية مصحوبا بشكاوي المواطنين من تردي الأوضاع ''صور''

العثماني: الحكومة لن تنقذ عجز تقاعد البرلمانيين وموقفها ثابت | بوليتيك

العثماني: الحكومة لن تنقذ عجز ''تقاعد البرلمانيين'' وموقفها ثابت

تعـــزية ومواساة في وفاة والدة الزميل محمد ريحان | بوليتيك

تعـــزية ومواساة في وفاة والدة الزميل ''محمد ريحان''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مواطن من أكادير يُحرج وزير الصحة خلال زيارته الميدانية للمستشفى الجهوي بالمدينة | زووم
منذ 37 دقيقة

فيديو مواطن من أكادير يُحرج وزير الصحة خلال زيارته الميدانية للمستشفى الجهوي بالمدينة

جنازة مؤثرة للطفل اللي قتلو طبيب بطوموبيلتو فمستشفى الهاروشي فكــازا والعائلة تكشف رواية أخرى صــادمة | بــووز

جنازة مؤثرة للطفل اللي قتلو طبيب بطوموبيلتو فمستشفى الهاروشي فكــازا والعائلة تكشف رواية أخرى صــادمة

فنانون و رياضيون يتبرعون بالدم في بادرة رائعة | خارج البلاطو

فنانون و رياضيون يتبرعون بالدم في بادرة رائعة

فعمرو 67 سنة و دوز الامتحان..أكبر مغربي حصل على الباكالوريا بالقنيطرة وهاشنو قال في أول تصريح من قلب بيته | خارج البلاطو

فعمرو 67 سنة و دوز الامتحان..أكبر مغربي حصل على الباكالوريا بالقنيطرة وهاشنو قال في أول تصريح من قلب بيته

﻿

آخر المستجدات

طنجة تحتفل بحكم المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بلا دستورية صابو السيارات | مجتمع
منذ 2 دقائق

طنجة تحتفل بحكم المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بلا دستورية ''صابو'' السيارات

أسبوعية جون أفريك : لهذه الأسباب لن يعفو الملك عن معتقلي أحداث الريف في خطاب العرش | بوليتيك

أسبوعية ''جون أفريك'' : لهذه الأسباب لن يعفو الملك عن معتقلي أحداث الريف في خطاب العرش

ساكنة دوار لعبيدات إقليم بنجرير بدون ماء ويناشدون السلطات + فيديو | مجتمع

ساكنة دوار لعبيدات إقليم بنجرير بدون ماء ويناشدون السلطات + فيديو

أنس الدكالي يحط الرحال بجهة سوس ويتفقد عددا من المراكز الاستشفائية مصحوبا بشكاوي المواطنين من تردي الأوضاع صور | بوليتيك

أنس الدكالي يحط الرحال بجهة سوس ويتفقد عددا من المراكز الاستشفائية مصحوبا بشكاوي المواطنين من

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.