التنسيقية الوطنية للممرضين تخوض إضرابا وطنيا ضدا على قرار وزير الصحة في اعتماد نظام التعاقد واللجوء للخواص ﻿

احتجاجا على قرار وزير الصحة أنس الدكالي، القاضي باعتماد نظام التعاقد مع الممرضين كما هو الحال في مجال التعليم، وإدماج طلبة المدارس الخاصة في قطاع التمريض، قررت التنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين

شوف تيفي: جمال الديابي

احتجاجا على قرار وزير الصحة أنس الدكالي، القاضي باعتماد نظام التعاقد مع الممرضين كما هو الحال في مجال التعليم، وإدماج طلبة المدارس الخاصة في قطاع التمريض، قررت التنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين لمعاهد التمريض وتقنيات الصحة، وفق ما صرح به شرف الركيبي، أمين مالية التنسيقية، فرع آسفي،اليوم السبت 21 يوليوز، في اتصال هاتفي لـ''شوف تيفي'': خوض إضراب وطني يوم الخميس 26 يوليوز، أمام وزارة الصحة، احتجاجا على قرار الوزير، الذي لم يأخذ بعين الاعتبار، المستوى الدراسي، والتكويني الذي يمتاز به طلبة المعاهد الوطنية، التابعة للوزارة (باك+ 3سنوات)، وقام بالتعامل معنا بالتساوي مع طلبة المعاهد الخاصة الذين لا يتوفرون على نفس التكوين الدراسي، إذ يمكن لأي تلميذ يتوفر على مستوى التاسعة إعدادي الولوج إلى المعاهد الخاصة، وهذا نعتبره حيفا في حقنا، قضينا سنوات بلياليها وأيامها في التحصيل الدراسي والتطبيقي''.

وأضاف المنسق:'' إن هذه الخطوة الاحتجاجية، تأتي أيضا، ضدا على قرار الوزير باعتماد نظام التعاقد مع الممرضين، مبررا أنها هي الحل لشغل المناصب في المناطق النائية، إذ أن هذه السياسة، سيعاني منها الجسم التمريضي و الشعب بالخصوص، لأن من مخلفاته إدماج الخواص الذين يفتقرون للتكوين المهيكل و قيم المهنة، و سيعاني الممرض من الذل و الاستعباد مما سيؤثر بشكل كبير على مردوديته و على المرضى''.



كما أكد ذات المتحدث، أن هذا الإضراب ''من أجل المطالبة بتوظيف أزيد من 8000 ممرض خريج عاطل و الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية، ونتساءل بدورنا أين هو هذا الخصاص الذي يريدون سده، و الطلبة و الخريجون أكثر من المناصب..مشكل الصحة هو مشكل منظومة فاشلة وليس مشكل موارد بشرية''.