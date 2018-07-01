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العثماني: الحكومة لن تنقذ عجز ''تقاعد البرلمانيين'' وموقفها ثابت

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 17:40 العثماني: الحكومة لن تنقذ عجز تقاعد البرلمانيين وموقفها ثابت | بوليتيك
العثماني: الحكومة لن تنقذ عجز ''تقاعد البرلمانيين'' وموقفها ثابت
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن موقف الحكومة ثابت من إنقاذ معاشات البرلمانيين.

شوف تيفي:

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن موقف الحكومة ثابت من إنقاذ معاشات البرلمانيين.

وأبرز العثماني، صباح اليوم، السبت 21 يوليوز، في افتتاح الندوة الوطنية الثانية للحوار الوطني الداخلي بمراكش، أن ''صندوق معاشات البرلمانيين لن تموله الحكومة''، كما أشار إلى أن ''فريق العدالة والتنمية يعبر عن موقفه، والثابت الوحيد هو أن الحكومة لن تمول أي عجز في هذا الموضوع، والباقي كله تفاصيل، يهم الشأن البرلماني''.

وأكد الأمين العام للبيجيدي، على أن ''الحزب يعبر عن موقفه من خلال الفريق البرلماني أو من خلال بياناته''، مشيرا إلى أن ''الحكومة ليست هنا لإنقاذ الصندوق، والباقي يناقش وعلى البرلمانيين إيجاد الطريقة المناسبة لحل الإشكال''.

وبعد الجدل القانوني الذي أثير، حول مقترح قانون معاشات البرلمانيين خلال هذا الأسبوع، أصبح من المؤكد أن المجلس لن يتمكن من تمرير مشروع إنقاذ معاشات البرلمانيين، ليتأجل من جديد إلى دورة تشريعية أخرى.

 

 

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