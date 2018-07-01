تعـــزية ومواساة في وفاة والدة الزميل ''محمد ريحان'' ﻿

رزئ الزمـــيل '' مــحمد ريحان '' المدير الجهوي لوزارة الاتصال بالدار البيضاء، في وفاة والدته المنعمة تغمدها الله بواسع رحمته صباح يـــوم الخميس 19 يوليوز 2018.

شوف تيفي

رزئ الزمـــيل '' مــحمد ريحان '' المدير الجهوي لوزارة الاتصال بالدار البيضاء، في وفاة والدته المنعمة تغمدها الله بواسع رحمته صباح يـــوم الخميس 19 يوليوز 2018.

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم طاقم قنـــاة ''شوف تيفي'' بأحر التعازي والمواساة إلى الأخ محمد ريحان وسائر أفراد أسرته، راجين من العلي القدير أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ويُلهم ذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون..

نسأل الله تعالى أن يغفر لها ويرحمها، ويكرم مثواها، وأن يجازيها بالحسنات إحسانا، وعن السيئات عفوًا وغفرانا .. وأن يغسلها بالماء والثلج والبرد، وأن ينقيها من الذنوب والخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.. وأن يخلف عليها بدار خير من دارها، وأهل خير من أهلها.





