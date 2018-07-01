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نقابة البيجيدي في العدل تحتج على الوزير أوجار .. وممثل عن القطاع يوضح

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 17:25 نقابة البيجيدي في العدل تحتج على الوزير أوجار .. وممثل عن القطاع يوضح | بوليتيك
نقابة البيجيدي في العدل تحتج على الوزير أوجار .. وممثل عن القطاع يوضح
قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الخروج في وقفة احتجاجية إنذراية يوم الأربعاء المقبل 25 يوليوز، ابتداء من الساعة 10 صباحا تحت شعار: ''لا للإجهاز على المقاربة

شوف تيفي:

قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الخروج في وقفة احتجاجية إنذراية يوم الأربعاء المقبل 25 يوليوز، ابتداء من الساعة 10 صباحا تحت شعار: ''لا للإجهاز على المقاربة التشاركية..ونعم لتكافؤ الفرص وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق''. تنديدا بما وصفته بـ''تراجع المقاربة التشاركية في القضايا المهنية لموظفي العدل ومحاولة بعض الأطراف خلق صراعات وتوترات بين نقابة البيجيدي ووزير العدل، عبر تقديم معطيات ومغالطات تضرب في عمق العلاقة بين الطرفين''.


وفي ذات السياق أوضح ''عبد المجيد كوبي'' نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل في تصريح لـ''شوف تيفي''، بأن تنظيم الوقفة الإنذارية - التي دعت إليها نقابة البيجيدي- جاء نتيجة إقدام بعض الأطراف من داخل وزارة العدل على اتخاذ قرارات خطيرة تضرب في عمق المقاربة التشاركية''.

كما أبرز كوبي ''أن هذه الأطراف تسعى بكل الوسائل إلى خلق أجواء التوتر بين الوزير ''محمد أوجار'' ونقابة الجامعة، ولو عبر تقديم مغالطات ومعطيات على المقاس لوزير العدل الذي سيكتشف في أي لحظة بهتان مزاعمهم التي تخفي وراءها الهدف الحقيقي من وراء خلق هذه الأزمة''.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب نقابة البيجيدي أوجار الوزير القطاع

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