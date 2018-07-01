صاحب محل للهواتف الذكية نصبوا عليه وداو ليه 4 مليون ديال السلعة ﻿

تداولت مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مأخوذ من كاميرا للمراقبة يظهر من خلاله شخصان قيل على أنهما نصبا على صاحب محل خاص بالهواتف الذكية.

شوف تيفي

تداولت مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مأخوذ من كاميرا للمراقبة يظهر من خلاله شخصان قيل على أنهما نصبا على صاحب محل خاص بالهواتف الذكية.

وكشف صاحب الفيديو، أن الشخصين الظاهرين بالفيديو نصبا عليه وأخذا منه مبلغا كبيرا يقدر بـ 40 ألف درهم، مقابل سلع إلكترونية.

وكشف ضحية النصب، أنه تسلم الشيك من الشابين بدون رصيد، ليقع بذلك ضحية نصب واحتيال.

وأمام هذا الأمر، طالب صاحب المحل من الجهات الأمنية التعرف في أقرب وقت على المعنيين بالأمر وإحالتهما على القضاء وتمتيعهما بأقصى العقوبات.





