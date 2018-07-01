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مندوبية الحليمي تسجل ارتفاعا في أثمان المحروقات واللحوم والأسماك

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 16:56 مندوبية الحليمي تسجل ارتفاعا في أثمان المحروقات واللحوم والأسماك | اقتصاد
مندوبية الحليمي تسجل ارتفاعا في أثمان المحروقات واللحوم والأسماك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستھلاك قد عرف ارتفاعا، خلال شھر یونیو 2018 ، بـ 2 في المائة مقارنة مع الشھر السابق.

شوف تيفي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستھلاك قد عرف ارتفاعا، خلال شھر یونیو 2018 ، بـ 2 في المائة مقارنة مع الشھر السابق.

وأرجعت المندوبیة سبب ذلك، حسب ما جاء في مذكرتها الإخباریة يوم أمس الجمعة 20 يوليوز، إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائیة بـ 3 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غیر الغذائیة بـ 0.1 في المائة، موضحة أن ارتفاعات المواد الغذائیة المسجلة ما بین شھري ماي ویونیو 2018، ھمت على الخصوص أثمان ”السمك وفواكه البحر'' بـ 4.4 في المائة واللحوم بـ 9 في المائة''.

بالمقابل، انخفضت أثمان الخضر بـ 7 في المائة والزیوت والدھنیات بـ 2 في المائة، وفیما یخص المواد غیر الغذائیة، فقد ھم الارتفاع على الخصوص أثمان المحروقات بـ 1 في المائة.


وسجلت أھم الارتفاعات في بني ملال بـ 9 في المائة وفي فاس بـ 5 في المائة وفي مكناس بـ 4 في المائة وفي القنیطرة ووجدة وطنجة وكلمیم بـ 3 في المائة وفي الدارالبیضاء والرباط والداخلة بـ 2 في المائة، بینما سجلت انخفاضات في آسفي بـ 3 في المائة وفي سطات بـ 2 في المائة.

وبالمقارنة مع نفس الشھر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستھلاك ارتفاعا بـ 5.2 في المائة خلال شھر یونیو 2018، لتزاید أثمان المواد الغذائیة بـ 1.3 في المائة والمواد غیر الغذائیة بـ 2 في المائة.

وذكرت المندوبیة أیضا أن نسب التغیر للمواد غیر الغذائیة تراوحت ما بین استقرار بالنسبة لـ ''المواصلات'' وارتفاع قدره 4.6 في المائة بالنسبة لـ ''المواد والخدمات الأخرى''.

 

 

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شوف تيفي المغرب المندوبية الحليمي ارتفاع اللحوم المحروقات الأسماك

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