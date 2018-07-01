حصري...هذه حقيقة بتر عصابة لأذن مواطن أمام وكالة بنكية بأكادير ﻿

استنفرت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير بمختلف أجهزتها وباشرت تحرياتها في شأن في ما تم تداوله من طرف عدة صفحات فيسبوكية ومواقع إلكترونية بخصوص صور لشخص مبتور الأذن، والتي أفادت أنه تعرض

شوف تيفي:أحمد الهلالي

استنفرت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير بمختلف أجهزتها وباشرت تحرياتها في شأن في ما تم تداوله من طرف عدة صفحات فيسبوكية ومواقع إلكترونية بخصوص صور لشخص مبتور الأذن، والتي أفادت أنه تعرض لاعتداء شنيع من طرف عصابة أثناء خروجه من إحدى الوكالات البنكية.



وعلى إثر ذلك باشرت المصالح الأمنية بإشراف من النيابة العامة المختصة تحرياتها وأبحاثها الميدانية لكشف حقيقة هذه الصور، وبعد مدة قصيرة من البحث والتقصي توصلت إلى أن الحادث لا أساس له من الصحة، وأن ما وقع هو مجرد خلاف بين جارين يعود لحوالي 15 يوما، بعدما دخلا في خلاف حاد بمنطقة تيكيوين سرعان ما تحول لشجار، قام على إثره أحد المتعاركين بالانقضاض على جاره، وعضه على مستوى الأذن، ما أدى لبتر جزء هام منها.

ووفق ما أكده مصدر مطلع لقناة ''شوف تيفي''، فالضحية تقدم بعد الحادث بشكاية للمصالح الأمنية، يفيد فيها تعرضه لاعتداء شنيع من طرف أحد جيرانه، حينما طالبه بإرجاع مبلغ مالي لأخيه، وهو ما أدى لاحتدام الصراع فيما بينهما، وانتهى ببتر أذنه.

ومن جانبها، دعت المصالح الأمنية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات واستغلال الصور لأغراض مشبوهة بتحويلها من سياقها لسياقات أخرى قد تثير الفزع والرعب في نفوس المواطنين، وهو ما يستدعي التحلي بالموضوعية والدقة والتحري قبل التعاطي مع أي معلومة أو صورة، كيفما كان نوعها حفاظا على الأمن والسلم داخل المجتمع، وتجنب إثارة البلبلة والفزع.