حرب فلسطين متواصلة بأزقة وشوارع أكادير وجمعيات تقطر الشمع على المجلس الجماعي وتطالب سلطات الوصايا بالتدخل ﻿

يبدو أن الجدل الدائر حول قرار مصادقة المجلس الجماعي لمدينة أكادير على تسمية بعض شوارع وأزقة أحد أحياء المدينة بأسماء فلسطينية لا يود أن ينتهي، حيث مازالت الحرب متواصلة بسببه، إذ أصدرت الجمعيات

شوف تيفي:أكادير

يبدو أن الجدل الدائر حول قرار مصادقة المجلس الجماعي لمدينة أكادير على تسمية بعض شوارع وأزقة أحد أحياء المدينة بأسماء فلسطينية لا يود أن ينتهي، حيث مازالت الحرب متواصلة بسببه، إذ أصدرت الجمعيات النشيطة بحي القدس بيانا ناريا تستنكر فيه التصريحات التي خرج بها بعض نواب رئيس المجلس الجماعي، الذي حاول تحميلها المسؤولية وتغليط الرأي العام المحلي والوطني، وتمويه المواطنين عن الحقيقة، وفق تعبيرها.

وشجبت الجمعيات المنتمية لحي القدس في بيانها الذي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، ما وصفته بالإقصاء الممنهج من طرف المجلس الجماعي للجمعيات الممثلة للحي في اختيار أسماء الأزقة والشوارع.

وأوضحت الجمعيات المحتجة في بيانها، أن هذا الأمر يضرب بعرض الحائط المقاربة التشاركية التي يتغنى بها المجلس في خطاباته، ومخالفين بذلك القانون التنظيمي للجماعات.

واعتبرت الجمعيات ذاتها، أن إطلاق 40 اسما لمدن وقرى فلسطينية على أزقة حي صغير يعد أمرا مبالغا فيه للغاية، مؤكدة أن موضوع الأزقة والتسمية أخذ من الاهتمام أكثر مما يستحق، فالحي الذي يدور في فلكه هذا النقاش كله يعاني من مشاكل وإكراهات عديدة أهم بكثير من هذه التسميات، خاصة المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية من طرق وإنارة عمومية ومشكل النظافة الذي مازال يؤرق بال سكان هذا الحي، وينتظر الالتفاتة من المجلس البلدي.

وفي ختام بيانها، طلبت جمعيات المجتمع المدني الموقعة على البيان من سلطات الوصاية التدخل العاجل لممارسة رقابتها الإدارية لإلغاء هذا القرار.



