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الوزير الأعرج: فن الكاريكاتير يسعى إلى الإصلاح والترميم وإعادة الأمور إلى واقعيتها

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 16:27 الوزير الأعرج: فن الكاريكاتير يسعى إلى الإصلاح والترميم وإعادة الأمور إلى واقعيتها | بوليتيك
الوزير الأعرج: فن الكاريكاتير يسعى إلى الإصلاح والترميم وإعادة الأمور إلى واقعيتها
قال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أمس الجمعة بشفشاون، إن فن الكاريكاتور يسعى في العمق إلى الإصلاح والترميم وإعادة الأمور إلى واقعيتها.

شوف تيفي

قال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أمس الجمعة بشفشاون، إن فن الكاريكاتور يسعى في العمق إلى الإصلاح والترميم وإعادة الأمور إلى واقعيتها.

وأبرز الأعرج، خلال افتتاح فعاليات الدورة العاشرة للملتقى الوطني لفن الكاريكاتير والإعلام المنظم تحت شعار ''تاريخنا خطوط''، أهمية الاشتغال على فن الكاريكاتور الذي ''يعد أداة تعبيرية ذات عمق تاريخي وتطورات متشعبة''، معتبرا أن هذا الفن لا يقل أهمية عن باقي الوسائط التي ''تسعى إلى التأثير والتوجيه نحو المسارات السليمة''.

وشدد وزير الثقافة والاتصال على أن أدوات التعبير والتبليغ والتأثير، لاسيما في أشكالها المعتمدة على الصورة وعلى السخرية والترفيه، يجب أن ''تكون محاطة بكامل العناية''، معتبرا أن ''التبسيط يقتضي أن يمكنها من الارتقاء بالوعي، وليس الانجراف نحو الابتذال والتفاهة''.

وبعد أن دعا ممارسي فن الكاريكاتير على التركيز في رسوماتهم على استحضار ''القيم والمثل والمبادئ العليا في كل عمل يستهدف صياغة الوعي الجمعي''، شدد السيد الأعرج على ضرورة استحضار التقنيات والخبرات لكون هذا المجال الفني يحتاج إلى ''مزيد من الأفكار والتدخلات من أجل النمو والارتقاء''.

من جهة أخرى، أعرب الوزير عن اعتزازه بتوالي وانتظام دورات هذا الملتقى الوطني السنوي، بمدينة شفشاون، معلنا عن استعداد الوزارة لدعم كل المبادرات الرامية إلى ''النهوض بالمشهد الثقافي والإعلامي المغربي''.

واعتبر أن برنامج فعاليات الملتقى الوطني لفن الكاريكاتير والإعلام، الذي تنظمه جمعية فضاءات تشكيلية، بشراكة مع الجمعية المغربية لرسامي الكاريكاتير بين 20 و 22 يوليوز الجاري، ''يطرح مواضيع غاية في الأهمية، تهم سؤال أخلاق المهنة والقيم، ومبادئ المسؤولية وإشكالية الإشاعة، والأخبار الكاذبة وتشويه المعلومة الأدبية والعلمية''، مبرزا أنها مظاهر ''تعرف انتشارا واسعا جراء ما تتيحه تقنيات التواصل من تداول سريع للمضامين''.

وتميز حفل الافتتاح، الذي جرى بمسرح القصبة الأثرية بحضور عامل إقليم شفشاون، إسماعيل أبو الحقوق، وعدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية، بافتتاح معرض جماعي بقاعة السيدة الحرة للأشرطة الساخرة المرسومة لفنانين مغاربة وأجانب مرموقين، والتي تعالج قضايا اجتماعية وسياسية.



 

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شوف تيفي المغرب الأعرج الكاريكاتير افتتاح مهرجان شفشاون

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