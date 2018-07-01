الندوة الثانية للحوار الداخلي لحزب العدالة و التنمية: بين خطابات التشكيك والفحص والوشاية في غياب بنكيران ﻿

يأتي اللقاء الثاني الداخلي لحزب العدالة والتنمية المنعقد بمراكش، بعدما فجرت مداخلة حامي الدين الندوة الأولى بانتقاداته الشديدة للملكية وتسريبها إلى المواقع الإخبارية وما طرحته من تعقيدات للحزب،

" شوف تيفي " / مراكش

يأتي اللقاء الثاني الداخلي لحزب العدالة والتنمية المنعقد بمراكش، بعدما فجرت مداخلة حامي الدين الندوة الأولى بانتقاداته الشديدة للملكية وتسريبها إلى المواقع الإخبارية وما طرحته من تعقيدات للحزب، انضافت إلى غياب بنكيران وتياره المعارض لتوجهات حكومة العثماني..

"شوف تيفي " تتابع مجريات اليوم الأول من الحوار الداخلي بمراكش وسط حديث التحذير والخشية من الوشاة والمشككين والمتسارعين كما سماهم سعد الدين العثماني.

حزب البجيدي : بين خطاب الفحص والشراكة والمراجعة

بعد مجريات الندوة الوطنية الأولى التي نظمها حزب العدالة والتنمية في إطار "الحوار الداخلي" بالخميسات، والتي انفجرت من الداخل بغياب بنكيران وتياره المعارض لتوجهات حكومة العثماني يعود الحزب لمواصلة حواره الداخلي بتنظيم الندوة الوطنية الثانية نهاية يومي السبت والأحد21 و22 يوليوز بمدينة مراكش تحت عنوان موضوع ''المشروع الإصلاحي لحزب العدالة والتنمية: المنطلقات والمراجعات".

سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية أوضح أن الندوة الوطنية الثانية جاءت لتضع اليد على الحزب كأداة مؤسساتية، وذلك بمقاربة منهجه الإصلاحي من حيث قواعده المؤطرة وخطابه السياسي وكسبه العام.

وأضاف أنها مكنت المشاركين من فحص هذا المنهج بالتأكيد على الثوابت التي ما تزال تميزه، وجرد أهم العوائد الإصلاحية لذلك المنهج على المغرب والأمة المغربية " طبعا بالشراكة مع كل الفاعلين التي ميزت عملنا على الدوام، وهي الشراكة التي تعتبر أحد أهم قواعد منهجنا الإصلاحي".

ومن بين الرهانات الأخرى المطروحة على هذه الندوة يضيف العمراني، " أن نمحص قدرتنا في ممارستنا السياسية على حسن تمثل تلك القواعد المنهجية من خلال دراسة خطابنا السياسي ما له وما عليه ".

فهذه الندوة حسب المتحدث لها " مركزيتها وخصوصيتها داخل نسق الندوات الوطنية، لأنها ستمكننا إن شاء الله من تجديد ممارستنا الإصلاحية، بتعزيز ما هو جيد فيها ومراجعة ما تنبغي مراجعته التماسا للتطوير ".

من خلال حديث سليمان العمراني يمكن ملاحظة التركيز في خطابه على وضعية الحزب وما يعيشه من أزمات خانقة وصراعات داخله كمؤسسة للإصلاح ومن خلال الاهتمام بتعبئة القواعد الحزبية وشحنها بخطاب الإصلاح والخط السياسي للحزب وفلترة هذا الخطاب بسلبياته وايجابياته. المتحدث يعود لمراجعة هذا الخطاب في إشارة للقطع مع تصريحات حامي الدين الذي انتقد الملكية بشكل صريح وتشبت الحزب بالثوابت الوطنية مع التأكيد على الشراكة سواء مع باقي الفاعلين السياسين أو مع المؤسسة الملكية.

كما أكد الريسوني على فحص المنهج الذي يتبعه الحزب .. وهو المنهج الدعوي الذي يختلط بقواعد الممارسة السياسية وعلاقة الحزب بحركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي للجماعة.

العثماني : حملة التشكيك والوشاة

في كلمته الافتتاحية رد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على الانتقادات التي طالت الحزب بعد مداخلة حامي الدين في انتقاده للملكية وغيابه عن الجولة الثانية وتأسف العثماني عن الذين اسماهم ب " المتسارعين " عقب ندوة الحوار الداخلي الأولى للحزب إلى التشكيك في ثوابت الحزب ومدى التزامه بمقدسات الوطن، وخصوصا من بعض الفاعلين السياسيين عبر بعض الكتابات، رغم معرفتهم بالمواقف الحقيقية والثابتة للحزب والتي لا تقبل أي تغيير، ولذلك ، يتابع المتحدث، إن الذين "يسيئون إلى الحزب بالتشكيك في ثوابته سيصطدمون بالواقع والتاريخ".

وأوضح العثماني في كلمته الافتتاحية، أن حملة التشكيك هذه لن تخرجنا عن صوابنا، واسترسل "التاريخ سيرد والمجتمع سيرد والشعب يعرف تاريخ كل واحد منا".

وشدد الأمين العام للبجيدي على أن الذين يلعبون دور الوشاية لمحاولة الإيقاع بين الحزب والمؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، هم يحاولون وسيفشلون في هذه المحاولة، منبها إلى أن "مواقفنا من الثوابت لا تقبل أي مزايدة ولا تقبل أي ضغط ".

الحرية مقرونة بالمسؤولية:

قال العثماني في كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية الثانية للحوار الداخلي للبيجيدي، في موضوع ''المشروع الإصلاحي لحزب العدالة والتنمية: المنطلقات والمراجعات"،أن الحرية هي التعبير عن الآراء والمواقف، وهي حرية في ظل الثوابت الوطنية الجامعة، مشددا على أن أعضاء الحزب جميعهم متشبعون بهذا المنهج وبالخط العام للحزب. في إشارة للإحراج الذي سببه حامي الدين.

وقال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، نحن حريصون على المحافظة على حرية التعبير بالحزب، لكن الحرية مقرونة بالمسؤولية، وتابع، الحرية لها حدود أخلاقية، ذلك أن الإساءة إلى الأشخاص والهيئات لا تدخل ضمن مشمولات الحرية.

وأضاف العثماني أن الندوة الأولى للحوار الداخلي نجحت في قراءة الحالة السياسية بالمغرب والوضع الداخلي للحزب، موضحا، أن النقاش ظل في جو أخوي رغم الاختلاف في وجهات النظر، لذلك، يوضح الأمين العام، نريد من الحوار في ندوته الثانية، المقامة اليوم، أن يكون صريحا وقويا وايجابيا ودافعا إلى الأمام.

وكشف العثماني أنّ التقرير العام للندوة الأولى موجود بعد أن أعدته لجنة التقرير العام، والتي أعدت التقرير العام المفصل، وأيضا التقرير التركيبي، والأخير سيكون في متناول جميع المشاركين لإبداء الرأي والملاحظات قبل أن تُعتمد صيغته النهائية.

وذكر المتحدث أن الحوار على المستوى الجهوي سيستوعب أكبر قدر ممكن من أعضاء الحزب، مشددا على أن الحوار في عمومه ليس من مهامه اتخاذ القرارات وإنما الوصول إلى قراءة مشتركة للوضعية السياسية الحالية، وموقع وأداء الحزب ضمنها، لاستشراف المستقبل .

الرهان على الوضع الاجتماعي:

حول مسألة تقاعد البرلمانيين، ومسألة موقف حزب العدالة والتنمية، قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، إن الثابت في موقف الحكومة بخصوص مسألة تقاعد البرلمانيين، هو أن "الحكومة لن تمول أي عجز في هذا الصندوق".

في موضوع آخر، أكد الأمن العام أن الحكومة تعمل على تعزيز وسائل الحماية الاجتماعية بالمغرب وتبسيطها وتوسيعها، مشددا على وجود سيل من الإجراءات ذات الأبعاد الاجتماعية تم اتخاذها في الفترة الماضية من طرف الحكومة، وتابع، نحن حريصون على أن تُعطي الحكومة الأولوية للملف الاجتماعي، وخصوصا ما تعلق بالتعليم والصحة والتشغيل، وأن تعطي للمواطنين الأمل في مستقبل أفضل ليفخروا ببلدهم ووطنهم، وأن بإمكانهم أن يحققوا هذا بالتعاون بين الجميع، وأن يذهبوا للمستقبل بثقة.

إجمالا يمكن تأطير مداخلة العثماني في رده على المشككين في موقف الحزب المستتر والمعلن من الملكية وعلاقته بالأحزاب السياسية والدور الاجتماعي لحكومته من خلال إرسال رسائل التطمين إلى كل الجهات. وأن الغاية من هذه الندوة أكد مرة ثانية ليس من مهامها اتخاذ القرارات وإنما الوصول إلى قراءة مشتركة للوضعية السياسية الحالية ولوضعية الحزب رغم الاختلافات والتباينات الشديدة. وأن عدم الخروج بتوصيات أو قرارات لعمل الحزب وتوجهاته تنافى كليا مع مداخلة سليمان الريسوني وكذلك بعض أفكار العثماني حين حديثه عن علاقة حزب العدالة والتنمية بالملكية وخطته الإصلاحية.

للإشارة شهدت الجلسة الأولى غياب بنكيران والمساندين له كما لوحظ غياب حامي الدين وهو ما سيزيد من تأزيم وضعية الحزب وضبابيته في المرحلة المقبلة بعلاقته مع تيار بنكيران.