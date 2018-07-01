العثماني : هناك من يلعب دور الوشاية للإيقاع بين العدالة والتنمية والملك شخصيا ﻿

قال العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في كلمته الافتتاحية خلال الندوة الثانية للحوار الداخلي الذي أطلقه حزبه، اليوم السبت، إن '' هناك من يلعبون دور السعاية والوشاية للإيقاع بين العدالة

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قال العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في كلمته الافتتاحية خلال الندوة الثانية للحوار الداخلي الذي أطلقه حزبه، اليوم السبت، إن " هناك من يلعبون دور السعاية والوشاية للإيقاع بين العدالة والتنمية والملك شخصيا...والتشكيك في مواقف الحزب من المؤسسات الدستورية، وخصوصا عندما يروج ذلك بعض القيادات السياسية تصبح إساءات سيرد عليها الحزب في الوقت المناسب".

وأضـــاف العثماني خلال ذات اللقاء أن "التشكيك في مواقف يعتبرها الحزب مبدئية، هي أكاذيب والذين يروجونها ويكتبون ذلك يعرفون أنها غير صحيحة"، وأردف " إن مواقف الحزب التاريخية والمبدئية ونخبه الناضجة ستبقى هي الضمانة لاستمرار الحزب، لأن هذه المواقف واضحة خصوصا في ما يتعلق بالثوابت الوطنية".

العثماني خصص رده هذا عقب الرجة التي خلقها نشر تعقيب القيادي في البيجيدي عبد العالي حامي الدين، حول الملكية، خلال الندوة الأولى للحوار الداخلي، والذي اضطر معه العثماني للخروج للإعلان عن رفضه للتشكيك في مواقف الحزب وقياداته من الملكية.

وزاد " إننا نعبر عن مواقفنا بكل حرية ولا نتوصل بتعليمات للتصريح بمواقفنا من أي جهة، فالحديث عن أن تصريحاتنا تأتي بناء على تعليمات من جهات عليا أمر غير صحيح ولا نقبله، بل مواقفنا هذه نابعة من قناعتنا ومبادئنا".