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حادثة سير مروعة باشتوكة أيت باها تخلف مصرع شاب وإصابة ثلاثة جرحى بإصابات خطيرة بينهم فتاة

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 14:52 حادثة سير مروعة باشتوكة أيت باها تخلف مصرع شاب وإصابة ثلاثة جرحى بإصابات خطيرة بينهم فتاة | حوادث و حقوق
حادثة سير مروعة باشتوكة أيت باها تخلف مصرع شاب وإصابة ثلاثة جرحى بإصابات خطيرة بينهم فتاة
لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بينهم فتاة بجروح بليغة، نقلوا على إثرها للمستشفى الإقليمي المختار السوسي لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في حادثة سير مميتة بين دراجتين ناريتين وقعت

شوف تيفي:اشتوكة أيت باها

 لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بينهم فتاة بجروح بليغة، نقلوا على إثرها للمستشفى الإقليمي المختار السوسي لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في حادثة سير مميتة بين دراجتين ناريتين وقعت في وقت متأخر من ليلة أمس بمدخل مدينة بيوكرى إقليم اشتوكة أيت باها.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فإن الحادث ناجم عن اصطدام قوي بين دراجتين ناريتين الأولى كانت تقل شابا قادما من مدينة بيوكرى والثانية على متنها شابان وفتاة تشتغل كنادلة بإحدى المقاهي الشعبية بذات المدينة، وكانوا في طريقهم نحو جماعة أيت عميرة.

وأضافت ذات المصادر، أنه نظرا لعدم توفر الدراجتين الناريتين على مصابيح الإضاءة التي تعاني من عطل جعلتهما يتفاجآن ببعضهما البعض نتيجة السرعة المفرطة التي كان سائقاها يسيران بها، ليصطدما فيما بينهما في مشهد وصف بالمروع أسفر في الحال عن وفاة شاب وأصيب الركاب الثلاثة الآخرون بجروح جد بليغة نقلوا على إثرها للمستعجلات لتلقي العلاجات اللازمة.

هذا واستنفر الحادث مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية التي هرعت لعين المكان، وقامت بنقل المصابين لمستشفى المختار السوسي، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا من أجل معرفة حيثيات وملابسات الحادث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت باها اصطدام قوي دراجتان ناريتان حادثة سير مميتة مقتل شاب ثلاثة جرحى

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