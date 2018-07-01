بعد تسريبه لبيانات مسخدميه.. فيسبوك يتخذ هذا القرار ﻿

بعد الورطة التي وقع فيها موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص تسريب بيانات خاصة لمستخدميه، علّق الأخير عمله مع شركة تحليل البيانات المتواجد مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية.

شوف تيفي

بعد الورطة التي وقع فيها موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص تسريب بيانات خاصة لمستخدميه، علّق الأخير عمله مع شركة تحليل البيانات المتواجد مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق ما ذكرته مجموعة من المواقع الإخبارية، فإن شركة كريمسون هيكساغون وصفت نفسها بمقدمة "رؤى المستهلكين"، وأن لديها عقود عمل مع وكالات حكومية في أنحاء العالم.

ومن جهته، ذكر فيسبوك إنه يحقق فيما إذا كانت تلك الصفقات انتهاكا لسياساتها المتعلقة بأنشطة المراقبة والتجسس، « لم نعثر على أي أدلة حتى الآن تشير إلى الحصول على بيانات بطريقة غير مناسبة ».