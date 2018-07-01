اتفاق مغربي فرنسي يمنع الهجرة غير الشرعية في وجه القاصرين وها علاش ﻿

وقع المغرب وفرنسا على اتفاقية هامة تروم وقف نزيف الهجرة غير الشرعية للأطفال القاصرين في إطار جهود البلدين الرامية إلى تقوية تعاونهما في مجال محاربة الهجرة غير القانونية نحو فرنسا، وخصوصا لدى فئة

شـــوف تيفي:

وقع المغرب وفرنسا على اتفاقية هامة تروم وقف نزيف الهجرة غير الشرعية للأطفال القاصرين في إطار جهود البلدين الرامية إلى تقوية تعاونهما في مجال محاربة الهجرة غير القانونية نحو فرنسا، وخصوصا لدى فئة القاصرين، باعتبار أنها تعرف تناميا مقلقا في السنوات القليلة الماضية

وتوصلت "شوف تيفي" بمعطيات تفيد أن مديرية الهجرة ومراقبة الحدود التابعة لوزارة الداخلية والتي يرأسها الوالي خالد زروالي هي من أشرف على المفاوضات المرتبطة بشروط الإتفاقية التي جمعت المغرب بفرنسا في هذا الخصوص خلال الشهر الماضي، إذ أكدت المصادر ذاتها، أن إبرام الإتفاقية المشار إليها جاء بناء على طلب السلطات الفرنسية، دعم المغرب لمواجهة مخاطر الهجرة الشرعية المرتفعة في صفوف القاصرين المغاربة بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعدما قوبلت برفض هذه الفئة من الأطفال لكل أشكال المساعدة المقدمة لهم من طرف المصالح الإجتماعية لبلدية المدينة، وهو ما من شأنه أن يجعلهم قنصا سهلا لتجار المخدرات والشبكات الإرهابية

يذكر أن التعاون المغربي الفرنسي في هذا المجال يأتي على ضوء التقارير المقلقة التي أعدتها بعض الجمعيات الفرنسية، والتي دقت من خلالها ناقوس الخطر في شأن تزايد المخاطر المحدقة بفرنسا جراء تنامي ظاهرة هجرة القاصرين بطريقة غير شرعية نحو العاصمة باريس، وهو القلق الذي تفاعلت معه فرنسا ولقي تجاوبا من لدن المغرب الذي عبر عن انشغاله بتداعيات هذه الظاهرة على غرار ما عبرت عنه فرنسا أيضا، لتتوحد وجهات نظر البلدين في ضرورة إبرام هذه الإتفاقية الهامة.