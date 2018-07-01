وزارة العدل تفرج عن النتائج النهائية لمباراة خطة العدول و37.38 في المائة من المتفوقين إناث. ﻿

أعلنت وزارة العدل عن نشر النتائج النهائية الخاصة بمباراة ولوج خطة العدالة برسم سنة 2018، بموقعها الرسمي، وذلك عقب انتهاء مداولات اللجنة المشرفة على المباراة، حيث بلغ عدد الناجحين 800 متبار، منهم 299 من

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أعلنت وزارة العدل عن نشر النتائج النهائية الخاصة بمباراة ولوج خطة العدالة برسم سنة 2018، بموقعها الرسمي، وذلك عقب انتهاء مداولات اللجنة المشرفة على المباراة، حيث بلغ عدد الناجحين 800 متبار، منهم 299 من النساء بنسبة 37.38 في المائة، و501 من الذكور بنسبة 62.62 في المائة.

وأبرزت الوزارة في بلاغ لها اليوم السبت 21 يوليوز، أن مباراة هذه السنة تتميز ولأول مرة في تاريخ المملكة بفتحها أمام النساء إلى جانب أشقائهن الرجال، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بفتح المجال أمام المرأة لولوج خطة العدالة.

وذكرالبلاغ في هذا الصدد، بأن بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب انعقاد المجلس الوزاري يوم 22 يناير 2018، أكد أن "الملك محمد السادس، كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، وأحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه"، وأضاف ذات البلاغ، أنه بعد اطلاع الملك محمد السادس على رأي المجلس لـ"جواز ممارسة المرأة لمهنة عدل بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة و أنواعها والثوابت الدينية للمغرب وفي مقدمتها قواعد الفقه المالكي واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين و تثقيف علمي رفيع وما أبانت عنه من أهلية و كفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية".

وفي ذات السياق، كلف الملك محمد السادس، وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف. واعتبرت وزارة العدل "هذا الحدث التاريخي محطة أخرى تكرس الخيار الديموقراطي الحداثي الذي اختارته المملكة، لاسيما في مجال حقوق المرأة ورفع كل أشكال التمييز و الحيف عنها، وتعزز مكانتها إلى جانب شقيقها الرجل".