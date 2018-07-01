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ليبيا ترفض مقترح الاتحاد الأوروبي لإقامة مركز للمهاجرين بترابها | بوليتيك

ليبيا ترفض مقترح الاتحاد الأوروبي لإقامة مركز للمهاجرين بترابها

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ليبيا ترفض مقترح الاتحاد الأوروبي لإقامة مركز للمهاجرين بترابها

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 13:17 ليبيا ترفض مقترح الاتحاد الأوروبي لإقامة مركز للمهاجرين بترابها | بوليتيك
ليبيا ترفض مقترح الاتحاد الأوروبي لإقامة مركز للمهاجرين بترابها
عبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية ''فائز السراج''، عن رفضه القطعي إقامة مراكز لفرز المهاجرين في ليبيا كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي

شوف تيفي

عبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية "فائز السراج"، عن رفضه القطعي إقامة مراكز لفرز المهاجرين في ليبيا كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي

وقال السراج يوم أمس الجمعة 20 يوليوز، في مقابلة مع صحيفة "بيلد الألمانية" : "نحن نرفض تماماً قيام أوروبا رسمياً بوضع مهاجرين غير قانونيين لا ترغب فيهم في بلدنا"، مضيفاً كذلك، "لن نبرم أي صفقات مع الاتحاد الأوروبي للتكفل بمهاجرين غير قانونيين في مقابل المال".

وتابع السراج قائلا : "أنا مستغرب جدا من أن لا أحد في أوروبا يرغب في استقبال مهاجرين لكن يُطلب منا أن نستقبل مئات الآلاف منهم لدينا"، داعياً أوروبا إلى ممارسة مزيد من الضغط على الدول التي ينطلق منها المهاجرون بدلاً من الضغط على ليبيا التي تشهد نشاطا واسعا لمهربي البشر الذين استفادوا من الفوضى التي أعقبت الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

كما رفض السراج من جهة أخرى انتقادات منظمة "بروأكتيفا أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية، التي قالت إن حرس السواحل الليبيين تخلوا في بداية الأسبوع عن امرأتين وطفل صغير في البحر المتوسط.

وقال إن هذه الانتقادات "غير صحيحة وسبق أن نفاها حرس السواحل الليبيين"،و أضاف، "نحن ننقذ يومياً مئات الأشخاص قبالة سواحل ليبيا، سفننا تعمل على مدار الساعة".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ليبيا الأوروبي مقترح إقامة مركز المهاجرين

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