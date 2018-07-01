تصريحات مثيرة لنبيلة منيب حول النحل والدبان تثير غضب أتباع جماعة العدل والإحسان ﻿

أثارت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، غضب قيادات وأعضاء بجماعة العدل والإحسان، بسبب تصريحاتها التي أطلقتها بخصوص عدم مشاركة الجماعة في وقفة التضامن مع معتقلي حراك الريف،

شــــوف تيفي:

أثارت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، غضب قيادات وأعضاء بجماعة العدل والإحسان، بسبب تصريحاتها التي أطلقتها بخصوص عدم مشاركة الجماعة في وقفة التضامن مع معتقلي حراك الريف، بالدار البيضاء، ونزولها لوقفة الرباط، التي نظمت بالرباط، متم الأسبوع المنصرم.

تصريحات نبيلة منيب أغضبت جماعة العدل والإحسان التي جيشت أتباعها لمسيرة الرباط بعد مقاطعتها لمسيرة الدار البيضاء، وكانت القيادية اليسارية منيب قد صرحت لموقع لوسيت أنفو أن المشاركة في مسيرة الدار البيضاء التي دعا لها حزبها، وجرت يوم 8 يوليوز، كانت نوعية حضرتها العديد من التنظيمات والجمعيات ونشطاء المجتمع المدني ضمنها هيئة المحامين في الدار البيضاء، وقالت مقارنة بين مسيرتي الدار البيضاء ومسيرة الرباط التي نظمت يوم 15 يوليوز: "مسيرة الدار البيضاء كانت تلقائية، وقوية.. ليس بالعدد.. وكما يقال كمشة ديال النحل أحسن من شواري دبان".وهو ما أثار حفيظة إسلاميي جماعة العدل والإحسان الذين استهجنوا مقارنة منيب بين " كمشة د النحل"

اليساري و"شواري الدبان" العدلاوي، في إشارة إلى المشاركين في مسيرتي الدار البيضاء والرباط..

واعتبرت حفيظة فرشاشي، الناشطة والقيادية بجماعة العدل والإحسان، في تدوينة لها على جدارها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن "خطاب نبيلة منيب يكتسي خطورة كبيرة لكونه يمرر مغالطات لا تحترم ذكاء المتلقي"، على حد تعبيرها.. فيما وافق آخرون ما ذهبت إليه منيب من كون تشبيهها يخلو من التمييز لأنه ذو حمولة رمزية، المقصود بها أن مسيرة البيضاء التي دعا لها اليسار كانت نخبوية وضمت نشطاء نوعيين ومتنوعين مقارنة بمسيرة العدل والإحسان التي حشدت لها الجمعية كل من هب ودب لأنها رأت فيها فرصة لإبراز عضلاتها على حساب قضية معتقلي الريف.