 تصريحات مثيرة لنبيلة منيب حول النحل والدبان تثير غضب أتباع جماعة العدل والإحسان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الندوة الثانية للحوار الداخلي لحزب العدالة و التنمية: بين خطابات التشكيك والفحص والوشاية في غياب بنكيران | بوليتيك

الندوة الثانية للحوار الداخلي لحزب العدالة و التنمية: بين خطابات التشكيك والفحص والوشاية في غياب

العثماني : هناك من يلعب دور الوشاية للإيقاع بين العدالة والتنمية والملك شخصيا | بوليتيك

العثماني : هناك من يلعب دور الوشاية للإيقاع بين العدالة والتنمية والملك شخصيا

مديرية الحموشي تعين 3000 أرملة من أسرة الأمن الوطني | بوليتيك

مديرية الحموشي تعين 3000 أرملة من أسرة الأمن الوطني

حادثة سير مروعة باشتوكة أيت باها تخلف مصرع شاب وإصابة ثلاثة جرحى بإصابات خطيرة بينهم فتاة | حوادث و حقوق

حادثة سير مروعة باشتوكة أيت باها تخلف مصرع شاب وإصابة ثلاثة جرحى بإصابات خطيرة بينهم فتاة

بعد تسريبه لبيانات مسخدميه.. فيسبوك يتخذ هذا القرار | نت 2.0

بعد تسريبه لبيانات مسخدميه.. فيسبوك يتخذ هذا القرار

عــاجل: زلزال يضرب تركــيا هذه قوته | دولي

عــاجل: زلزال يضرب تركــيا هذه قوته

اتفاق مغربي فرنسي يمنع الهجرة غير الشرعية في وجه القاصرين وها علاش | بوليتيك

اتفاق مغربي فرنسي يمنع الهجرة غير الشرعية في وجه القاصرين وها علاش

وزارة العدل تفرج عن النتائج النهائية لمباراة خطة العدول و37.38 في المائة من المتفوقين إناث. | بوليتيك

وزارة العدل تفرج عن النتائج النهائية لمباراة خطة العدول و37.38 في المائة من المتفوقين إناث.

ليبيا ترفض مقترح الاتحاد الأوروبي لإقامة مركز للمهاجرين بترابها | بوليتيك

ليبيا ترفض مقترح الاتحاد الأوروبي لإقامة مركز للمهاجرين بترابها

الإشاعات المشوشة المسمومة

تصريحات مثيرة لنبيلة منيب حول النحل والدبان تثير غضب أتباع جماعة العدل والإحسان

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 12:41 تصريحات مثيرة لنبيلة منيب حول النحل والدبان تثير غضب أتباع جماعة العدل والإحسان | بوليتيك
تصريحات مثيرة لنبيلة منيب حول النحل والدبان تثير غضب أتباع جماعة العدل والإحسان
أثارت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، غضب قيادات وأعضاء بجماعة العدل والإحسان، بسبب تصريحاتها التي أطلقتها بخصوص عدم مشاركة الجماعة في وقفة التضامن مع معتقلي حراك الريف،

شــــوف تيفي:

أثارت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، غضب قيادات وأعضاء بجماعة العدل والإحسان، بسبب تصريحاتها التي أطلقتها بخصوص عدم مشاركة الجماعة في وقفة التضامن مع معتقلي حراك الريف، بالدار البيضاء، ونزولها لوقفة الرباط، التي نظمت بالرباط، متم الأسبوع المنصرم.

تصريحات نبيلة منيب أغضبت جماعة العدل والإحسان التي جيشت أتباعها لمسيرة الرباط بعد مقاطعتها لمسيرة الدار البيضاء، وكانت القيادية اليسارية منيب قد صرحت لموقع لوسيت أنفو أن المشاركة في مسيرة الدار البيضاء التي دعا لها حزبها، وجرت يوم 8 يوليوز، كانت نوعية حضرتها العديد من التنظيمات والجمعيات ونشطاء المجتمع المدني ضمنها هيئة المحامين في الدار البيضاء، وقالت مقارنة بين مسيرتي الدار البيضاء ومسيرة الرباط التي نظمت يوم 15 يوليوز: "مسيرة الدار البيضاء كانت تلقائية، وقوية.. ليس بالعدد.. وكما يقال كمشة ديال النحل أحسن من شواري دبان".وهو ما أثار حفيظة إسلاميي جماعة العدل والإحسان الذين استهجنوا مقارنة منيب بين " كمشة د النحل"
اليساري و"شواري الدبان" العدلاوي، في إشارة إلى المشاركين في مسيرتي الدار البيضاء والرباط..

واعتبرت حفيظة فرشاشي، الناشطة والقيادية بجماعة العدل والإحسان، في تدوينة لها على جدارها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن "خطاب نبيلة منيب يكتسي خطورة كبيرة لكونه يمرر مغالطات لا تحترم ذكاء المتلقي"، على حد تعبيرها.. فيما وافق آخرون ما ذهبت إليه منيب من كون تشبيهها يخلو من التمييز لأنه ذو حمولة رمزية، المقصود بها أن مسيرة البيضاء التي دعا لها اليسار كانت نخبوية وضمت نشطاء نوعيين ومتنوعين مقارنة بمسيرة العدل والإحسان التي حشدت لها الجمعية كل من هب ودب لأنها رأت فيها فرصة لإبراز عضلاتها على حساب قضية معتقلي الريف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب نبيلة منيب معتقلي الريف استهجان العدل والإحسان قيادات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الندوة الثانية للحوار الداخلي لحزب العدالة و التنمية: بين خطابات التشكيك والفحص والوشاية في غياب بنكيران | بوليتيك

الندوة الثانية للحوار الداخلي لحزب العدالة و التنمية: بين خطابات التشكيك والفحص والوشاية في غياب بنكيران

العثماني : هناك من يلعب دور الوشاية للإيقاع بين العدالة والتنمية والملك شخصيا | بوليتيك

العثماني : هناك من يلعب دور الوشاية للإيقاع بين العدالة والتنمية والملك شخصيا

مديرية الحموشي تعين 3000 أرملة من أسرة الأمن الوطني | بوليتيك

مديرية الحموشي تعين 3000 أرملة من أسرة الأمن الوطني

اتفاق مغربي فرنسي يمنع الهجرة غير الشرعية في وجه القاصرين وها علاش | بوليتيك

اتفاق مغربي فرنسي يمنع الهجرة غير الشرعية في وجه القاصرين وها علاش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جمهور مهرجان وجدة..جينا نفوجو على راسنا مع أيمن السرحاني و ديدجي حميدة | بــووز
منذ 15 دقيقة

جمهور مهرجان وجدة..جينا نفوجو على راسنا مع أيمن السرحاني و ديدجي حميدة

اجواء مهرجان الرأي حنا ماشي مقاطعين جينا باش نشط وتصريح ديدجي حميدة | بــووز

اجواء مهرجان الرأي حنا ماشي مقاطعين جينا باش نشط وتصريح ديدجي حميدة

غريب وبالفيديو.. طــاكسي كبير مقداتوش الطريق وهاشنو دار فكازا | بــووز

غريب وبالفيديو.. طــاكسي كبير مقداتوش الطريق وهاشنو دار فكازا

من أكــادير..بدر سلطان..ماشي عيب يغني الفنان فملهى ليلي و أنا واحد منهم وهذه حقيقة زواجي بشابة إيطالية | معانا فنان

من أكــادير..بدر سلطان..ماشي عيب يغني الفنان فملهى ليلي و أنا واحد منهم وهذه حقيقة زواجي بشابة إيطالية

﻿

آخر المستجدات

الندوة الثانية للحوار الداخلي لحزب العدالة و التنمية: بين خطابات التشكيك والفحص والوشاية في غياب بنكيران | بوليتيك
منذ 9 دقائق

الندوة الثانية للحوار الداخلي لحزب العدالة و التنمية: بين خطابات التشكيك والفحص والوشاية في غياب

العثماني : هناك من يلعب دور الوشاية للإيقاع بين العدالة والتنمية والملك شخصيا | بوليتيك

العثماني : هناك من يلعب دور الوشاية للإيقاع بين العدالة والتنمية والملك شخصيا

مديرية الحموشي تعين 3000 أرملة من أسرة الأمن الوطني | بوليتيك

مديرية الحموشي تعين 3000 أرملة من أسرة الأمن الوطني

حادثة سير مروعة باشتوكة أيت باها تخلف مصرع شاب وإصابة ثلاثة جرحى بإصابات خطيرة بينهم فتاة | حوادث و حقوق

حادثة سير مروعة باشتوكة أيت باها تخلف مصرع شاب وإصابة ثلاثة جرحى بإصابات خطيرة بينهم فتاة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.