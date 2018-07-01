محكمة تقضي بإعدام ملكة جمال لهذا السبب الخطير ﻿

قضت محكمة كينية بإعدام روثي كاماندي وهي ملكة جمال في البلاد، عقب تورطها في قتل صديقها عام 2015 طعنا بالسكين.

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قضت محكمة كينية بإعدام روثي كاماندي وهي ملكة جمال في البلاد، عقب تورطها في قتل صديقها عام 2015 طعنا بالسكين.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام دولية، فإن محكمة كينيا كانت قد حكمت على المعنية بالأمر بالإعدام عام 2015 بتهمة طعن صديقها بخمسة وعشرين طعنة، غير أن الحكم لم يُنفذ بعد نظرا لعدم تطبيقه منذ سنة 1987.

وفيما رحبت عائلة الضحية بالإعدام، أدانت منظمة العفو الدولية الحكم القضائي ووصفته بالفظيع وغير الإنساني.

جدير بالذكر، أن روثي كاماندي البالغة من العمر 24 عاما أحرزت لقب ملكة جمال كينيا داخل السجن في مسابقة « الحسناوات النزيلات ».