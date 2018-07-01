 إسبانيا تبارك التوافق بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص مضمون اتفاق الصيد البحري المقبل ﻿
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إسبانيا تبارك التوافق بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص مضمون اتفاق الصيد البحري المقبل

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 10:33 إسبانيا تبارك التوافق بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص مضمون اتفاق الصيد البحري المقبل | بوليتيك
إسبانيا تبارك التوافق بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص مضمون اتفاق الصيد البحري المقبل
عبر لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني عن ارتياح حكومة بلاده للتوافق والتفاهم الذي حصل بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الصيد البحري المقبل وبروتوكول تطبيقه الذي تم

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عبر لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني عن ارتياح حكومة بلاده للتوافق والتفاهم الذي حصل بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الصيد البحري المقبل وبروتوكول تطبيقه الذي تم الإعلان عنه أمس الجمعة من الجانبين.

وقال لويس بلانس في بيان أصدرته الوزارة أن الأمر يتعلق باتفاق " يؤكد على العلاقة المستقرة والعميقة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب " مشيرا إلى أن هذا الاتفاق جاء " ثمرة لعمل جيد ومضبوط " .

وأكد الوزير الإسباني على أهمية اتفاق الصيد البحري المقبل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي خاصة بالنسبة للموارد السمكية والأنشطة التي سيتم تطويرها في إطاره .

وأوضح أن البرلمان الأوربي سيصادق على هذا الاتفاق خلال الأشهر القليلة المقبلة معربا عن أمله في أن يدخل هذا الإطار الجديد للتعاون " حيز التنفيذ في أقرب الآجال حتى تتمكن بواخر الصيد الإسبانية من العودة مجددا إلى المياه المغربية " .

وكان بيان مشترك صدر أمس قد أعلن أن المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي توافقا على مضمون اتفاق الصيد البحري المقبل وعلى بروتوكول تطبيقه .

وأكد نفس المصدر أن الجانبين اتفقا على الأحكام والتحسينات التي أدخلت على هذه النصوص من أجل تجويد الفوائد التي تعود بالنفع على الساكنة المحلية في المناطق المعنية وذلك في إطار احترام مبادئ التدبير المستدام للموارد السمكية.

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