نزهة الوافي كاتبة الدولة لـ'' المشعل :'' لهذه الأسباب غاب بن كيران عن العدالة والتنمية ﻿

بمناسبة الإقبال الكثيف على الشواطئ من طرف المغاربة خلال فصل الصيف، قالت نزهة الوافي في دردشة مع “المشعل” أن جل الشواطئ تقريبا في حالة جيدة عدا بعضها وبالضبط في شمال المملكة.

هذه هي شواطئ المملكة غير الصالحة للسباحة



بمناسبة الإقبال الكثيف على الشواطئ من طرف المغاربة خلال فصل الصيف، قالت نزهة الوافي في دردشة مع “المشعل” أن جل الشواطئ تقريبا في حالة جيدة عدا بعضها وبالضبط في شمال المملكة.

وأشارت الوافي في حديثها على أسماء بعض هذه الشواطئ غير الصالحة للسباحة، مؤكدة أن النسبة الكبيرة تبقى صالحة للسباحة واستقبال المصطافين.

وكشفت الوافي مزايا دخول المغرب كعضو في مجلس صندوق البيئة العالمي الذي يتكون من كل دول الكوكب، مما يشكل اعترافا ورمزية وصدى إيجابي بما يقوم به المغرب في هذا المجال...



''المشعل''/''شوف تيفي''

حاورها : عبد اللطيف السكارجي



< مع اقتراب الصيف بدأت الشواطئ تمتلئ.. ما حقيقة تلوث هذه الشواطئ وما هي المناطق غير الصالحة للسباحة؟

ليس هناك تلوث لعدد منها كما نشر من قبل، عامة الشواطئ المغربية في حالة بيئية صالحة للاستحمام، وفي حالة جيدة ومياهها صالحة للسباحة، باستثناء ستة شواطئ في الشمال، جزء منها له علاقة بتطهير السائل، وأخرى لها علاقة ببعض الوحدات الصناعية التي هي في طور المعالجة لأن الجديد في التقرير الذي يصدر تبعا لقانون الساحل ومادته 38 التي تقتضي أنه يجب أن تكون هناك دورية لمراقبة مياه الساحل، وهذا التزام وطني خصوصا أننا منضوون تحت إطار اتفاقية برشلونة، الحمد لله، بلادنا لديها قانون مؤطر فهناك دوريات تقوم بهذه المراقبة، وهذه بالمناسبة التي تعرف فيها مختلف الشواطئ إقبالا من طرف المواطنين، والمعلومة الأكيدة أن شواطئ ومياه الشواطئ 98 في المائة منها صالحة للسباحة وسليمة، أما في بعض المناطق كما ذكرت فالجماعات والولايات تتكلف بهذا الأمر.

< 98 في المائة أليس رقما مبالغا فيه خصوصا مع ظهور عدد من المظاهر التي تظهر تلوث الشواطئ في المملكة؟

98 في المائة جاءت بعد جهود، خصوصا من خلال البرنامج الوطني لتدبير النفايات، والبرنامج الوطني لتطهير السائل الذي شمل المدار الحضري كاملا حيث أن شبكة الربط الصحي وصلت إلى 75 في المائة، بالإضافة إلى البرامج الأخرى من بينها البرنامج الوطني لمحاربة التلوث الاصطناعي.

< هل هذه كلها جهود الوزارة المعنية؟

طبعا كلها جهود من طرف الوزارة، بالإضافة إلى ذلك ولأول مرة هذه السنة بعد جهد حقيقي وكما في الدول الأوربية أصبحت الشواطئ تشخص ويكتب لها بروفيلات خاصة عن كل واحد منها، وبالتالي منها نعرف من أين يمكن أن تأتي حالات التلوث، وبالتالي يمكن أن نعرف من خلال التشخيص أين يمكن أن ترمي الوحدات الصناعية بمقذوفاتها وأين هي الهشاشة وأين يوجد تجمع المياه الملوثة، حيث أنجزنا هذه السنة 106 بروفايلا، بتقنية علمية عالية جدا، وذلك نتيجة برنامج مشترك مع «ميد بول»، حيث توجد ستة شواطئ لديها حالة تشخيصية دقيقة جدا، وهذه المعلومات يمكن أن تجدها الجهات المختصة في الموقع الإلكتروني الجديد الذي أحدثناه خصيصا بعد تقرير جودة الاستحمام، على أساس أن يكون رهن إشارة الجماعات الترابية والمراكز السياحية والقطاع الخاص، والآن وصلنا إلى توزيع 80 في المائة من الرقم السري للدخول على الجماعات لكي يدخلوا الموقع ويحملوا التقارير والبروفيلات، لكي يمكن لنا السنة القادمة أن ننجز تقريرا شاملا بعد أن تمدنا هذه الجهات بالمعلومات الكافية.

< هل تجاوب معكم رؤساء الجماعات؟

نعم، نسبة كبيرة منهم تجاوبوا معنا بهذا الخصوص، بالإضافة إلى أن الرافع الذي رفعناه هذا العام هو أننا سنلحق جودة مياه الاستحمام بجودة الرمال، وبالتالي فقد أعلنا عن صفقة من أجل جودة الرمال، والعملية ستكون سارية في 45 شاطئ، لكننا ارتأينا أن نبدأ بالشواطئ الكبرى المتواجدة بالمدن الكبيرة والتي عليها ضغط سكاني كبير، لأن هذه السنوات الأخيرة خصوصا فيما يتعلق في مكسب اللواء الأزرق الذي يوجد على ضفاف مجموعة من الشواطئ نريد أن نحميه، وهذا جهد بين الوزارة ووزارة الداخلية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، وخاصة بيننا وبين المواطنين خصوصا أن موضوع البيئة هو موضوع للتقاسم والتقاطع وفيه مسؤولية مشتركة.

< هل هذه قناعة لديكم؟

ليست كذلك فقط بل هي من الأساسيات المهمة في نسبة نجاح أي برنامج، إذا لم يتملكها المواطن فكأننا نسكب الماء في الرمل.

< هل يمكن اعتبار شواطئ شمال المملكة مهددة بالتلوث؟

الشواطئ التي تم الحديث عنها ليست شواطئ المدن الكبرى في الشمال، فقط يمكن ذكر القصر الصغير والرميلة وأصيلة والجبيلة، وبالتالي هذه شواطئ صغيرة، ومياهها غير صالحة للاستحمام بكل أمانة، وإن شاء الله السنة المقبلة ستتم معالجة هذا المشكل، لأن هذا لا يتهدد فقط المواطنين وإنما هناك تهديد للموارد البحرية والساحل بأكمله، وهذا الأخير في التقويم البيئي عموما هو من المجالات الهشة فأي شكل من إشكالات التلوث يمكن أن يمس المنظومة البيئية، وما يترتب عنه يكون مسا بنوع من الأسماك أو النباتات البحرية وهو ما يكون له أثر كبير، لهذا فالمغرب حريص وملتزم بتقوية التشخيص وخاصة إجراءات المعالجة.

< تم اختيار المغرب عضوا في صندوق البيئة العالمي ماذا سيضيف هذا الاختيار للمغرب؟

فعلا تم اختيار المغرب كعضو في مجلس صندوق البيئة العالمي الذي يتكون من كل دول الكوكب، وفيه اعتراف ورمزية وصدى إيجابي بما يفعله المغرب لهذا المجال، وما سيستفيد منه المغرب في العضوية هو الاستفادة من الصندوق، لأن مجال البيئة والتنمية المستدامة هو الآن قرار سياسي، لأنه يجب أن يكون تناول المشاريع المهيكلة التي توضع عبر العالم تسري في منوال التنمية المستدامة، أي كيف لنا بعد 50 سنة أن نحافظ على موارد الأجيال المقبلة، فهذه هي التنمية المستدامة.

< لماذا اختيار المغرب مهم جدا في هذه الفترة؟

لأن المغرب بكل المقومات وبالقوانين وبالتجربة التي لديه، وبإطار الحكامة وكيف يدبر البرامج الأفقية وترسانة القوانين المناخية ومركز كفاءات التغير المناخي والمشاريع الريادية التي يطلقها الملك محمد السادس، وفي الرؤية الإستراتيجية للدولة، فهو يساعد كصندوق البرامج التي يمكن تحقيقها في إفريقيا أو دول العالم السائرة في طريق النمو لديها حظوظ للنجاح وإمكانية استنساخ ذلك لدول أخرى، وبالتالي حظوظ المغرب لانتزاع مجموعة من التمويلات لعدد من المشاريع على المستوى المجالي وللمستوى الترابي، وهذا الاختيار سيعزز اختيار المشاريع التي يقدمها المغرب لتمويلها، حيث ضخ الآن في ميزانية الصندوق 14.4 مليار متوجهة للبيئة والتغيير المناخي.

أي أن المغرب سيستفيد ماديا كباقي الدول الأخرى، وسيمكنه ذلك من تواجده دائما، حيث للمغرب شروط يتميز بها، وسيكون لبرامجه دعم كبير من خلال هذا الصندوق من خلال العمل مع الشركاء.

< الميكا» اليوم أكملت سنتين على منعها والملاحظ أنها مازالت بيننا رغم الجهود، هل هذا فشل أم أن انقراضها مسألة وقت؟

القرار جاء عن طريق اعتماد قانون لمنع «الميكا» غير القابلة للتحلل، وهذا في حد ذاته قرار كبير وخيار لا رجعة فيه، ونجحنا فيه في القطاع المهيكل مائة في المائة، يمكن أنه في الاقتصاد غير المهيكل مازالت الظاهرة متفشية وغالبا كل المشاريع في هذا القطاع لا تنجح بنسبة كبيرة، ولكي ينجح هذا المشروع وهذا يحتاج ثلاثة مستويات أولا لا يمكن للشركات التي تنتج أن تبقى على قيد الوجود، وهي معامل تشتغل في القطاع غير المهيكل، والمستوى الثاني هو التحسيس، يجب أن تبقى ضرورة التحسيس بهذه العملية وحتى في القطاع غير المهيكل الذي يجب أن يكون له بديل، ويفتح نقاش حول هذا الأمر، ويجب أن نسأل أنفسنا أين وصلنا في صناعة البديل، وبما أن «الميكا» مازالت تباع فهناك طلب، لذلك هناك إشكال في نجاح المبادرة، لذلك يجب أن يفتح نقاش في الموضوع، ويجب التفكير في برنامج جديد مع شركائنا من خلال وزارة التجارة والصناعة، وهذا الخيار الذي لا رجعة فيه هو تحدي أخذناه ويجب أن نعاود أخذه مرة أخرى، ونزيد إلى الأمام من أجل حل كل المشاكل، ومن جهة أخرى فمدة سنتين تم تحقيق فيها عدد من الأهداف في الوقت الذي هناك دول متقدمة أخرى لم تستطع اتخاذ قرار المنع، نحن أخذنا القرار ليس بالسهل ونتحمله، حتى في إطار الاستعمال البيئي والاستعمال الفلاحي، ويكون هذا الجهد في حد ذاته شيأ إيجابيا.

< لكن بالمقابل هناك من يتسائل حول سبب وجود البلاستيك الذي تغلف به حاليا مواد غذائية في ظل منعه؟

البلاستيك المتواجد في المواد الغذائية هو بلاستيك قابل للتحلل، وبالتالي فوجوده لا يشكل خطرا على البيئة، وتستعمل هذه «الميكا» في العالم بأسره، وهذه أمور تقنية أكثر، أما البلاستيك الممنوع هو غير القابل للتحلل، لكن يجب مواكبة الخيار الذي بدأناه، حيث هناك تقدم كبير في القطاع المهيكل كما قلت أما على مستوى القطاع غير المهيكل فيحتاج إلى تحسيس عام بخطورة هذا الأمر وتشجيعهم على مواكبة البرنامج، واليوم في معظم البيوت المغربية انقرضت فيها «الميكا» بنسبة كبيرة، لكن تواجدت الأكياس البديلة مكانها، وهذا في حد ذاته نسبة مهمة من نجاح هذا البرنامج...والآن 20 في المائة المتبقية تتطلب منا محاربتها وهذا دور مهم تقوم به وزارة الداخلية، من خلال مسح دوري.

< أكملتم حواركم الداخلي في البيجيدي كيف مرت الأجواء وسط بعض الاحتقانات، وألم يكن هناك اختلاف وتأثير بعدم وجود عبد الإله بنكيران؟

المسألة الأولى أنني رأيت تفاعلات عديدة في بعض وسائل الإعلام تقول أن الحوار الداخلي لم يكن موضوعيا ولا منصفا، الحوار الداخلي في العدالة والتنمية هو حوار داخل حزب من الأحزاب ولله الحمد التي مازالت تتوفر على قوة تنظيمية وفكرية قادرة على تدبير خلافاتها، وأنا شاركت في الحوار منذ الوهلة الأولى إلى الآن، مرت في أجواء النقاش العلمي والتناظر بمستوى اختلاف التنظيرات في مستوى راق جدا، ربما هذا النجاح غاض من كانوا يقولون أن الحزب «مبقاش عندو»، فمن مصلحتنا جميعا أن تظل لدينا أحزاب قوية قادرة على الوساطة.

المسألة الثانية حضور عبد الإله من عدمه هو اختيار لبن كيران، وقدر أن لا يحضر، ويجب أن لا يضخم عدم حضوره، لأن عبد الإله بنكيران رجل مؤسسات، ورجل يقدس المؤسسات، ومن يقولون أنه لم يحضر لسبب أو لآخر يجب أن يسألوه، لأنه يريد للحوار الداخلي أن ينجح، ولا أعرف كيف يتم الترويج لأشياء لا أساس لها، فالرجل قدم لهذا البلد خدمة كبيرة، ولديه تقديرات وازنة وموزونة، فهو قدر أن لا يحضر وفي تقديره مجموعة من الأمور هو يعرفها، والأساسي هو أن بنكيران رجل مؤسسات ويريد لهذا الحوار أن ينجح بامتياز.