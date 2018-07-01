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خطيـــر..شاحن كهربائي يُحول منزل بـ ''اشتوكة أيت بها'' لنار مشتعلة

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 02:38 خطيـــر..شاحن كهربائي يُحول منزل بـ اشتوكة أيت بها لنار مشتعلة | حوادث و حقوق
خطيـــر..شاحن كهربائي يُحول منزل بـ ''اشتوكة أيت بها'' لنار مشتعلة
شب حريق مهول زوال يومه الجمعة بمنزل بدوار ''أيت داود'' مخلفا خسائر مادية جسيمة داخله، بعدما أتى على جزء هام من تجهيزاته الأساسية ومتسببا في حالة من الذعر والهلع وسط قاطنيه الذين فروا بجلدهم خارج

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

شب حريق مهول زوال يومه الجمعة بمنزل بدوار ''أيت داود'' مخلفا خسائر مادية جسيمة داخله، بعدما أتى على جزء هام من تجهيزاته الأساسية ومتسببا في حالة من الذعر والهلع وسط قاطنيه الذين فروا بجلدهم خارج البيت.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالحريق ناجم عن انفجار شاحن للهواتف النقالة، حينما كان متصلا بالكهرباء، ما أدى لاشتعال النيران فيه وامتدادها لباقي أجزاء البيت.

وأسفر الحادث عن احتراق جزء كبير من التجهيزات المنزلية، وتضرر جدران المنزل بشكل بليغ، فيما لم يخلف أي خسائر في الأرواح لحسن الحظ.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لعين المكان، وعملت على إخماد النيران والسيطرة عليها، قبل امتدادها لباقي المساكن المجاورة، في الوقت الذي فتحت فيه عناصر الدرك الملكي تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحريق.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها شارجور يحول منزل لنار مشتعلة

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