فيديو صادم..من قلب ضريح ''بويا عمر'': أجواء وطقوس استحضار الجن بالحناء ﻿

طقوس غريبة وأجواء صادمة ومرعبة خاصة باستحضار الجن، جرت بالولي ''بويا عمر ابن لحسن'' ضواحي مدينة قلعة السراغنة، مؤخرا، وقد تم تداول مقطع فيديو تم وصفه بالمثير، يوثق للحظة قيام نساء بهذه الطقوس

''شوف تيفي''

طقوس غريبة وأجواء صادمة ومرعبة خاصة باستحضار الجن، جرت بالولي ''بويا عمر ابن لحسن'' ضواحي مدينة قلعة السراغنة، مؤخرا، وقد تم تداول مقطع فيديو تم وصفه بالمثير، يوثق للحظة قيام نساء بهذه الطقوس ''المرعبة''.

وتفاعل العديد من النشطاء الفيسبوكيين مع طقوس ''بويا عمر'' والتي يطلق عليها طقوس ''خلط الحناء'' والتي تعتبر من أقدم الطقوس التي يتم اعتمادها حسب اعتقاد المؤمنين بها لاستحضار الجن.

وحسب ناشري الفيديو فإن نساء على صلة بضريح ''بويا عمر''، تقمن بهذه الطقوس باعتماد الموسيقى و ''الحضرة'' وذلك بحضور مختلف قبائل أولاد حريز حتى يتم استحضار الجن.

و معلوم أن وزير الصحة السابق المغضوب عليه لحسين الوردي أمر السنة الماضية بإغلاق ضريح بويا عمر إلا أن هدا القرار لم يتم تطبيقه نظرا لمجموعة من العوامل.