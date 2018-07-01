 تطورات جديدة بخصوص مقتل الرابور الأمريكي XXXTentacion ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نزهة الوافي كاتبة الدولة لـ المشعل : لهذه الأسباب غاب بن كيران عن العدالة والتنمية | بوليتيك

نزهة الوافي كاتبة الدولة لـ'' المشعل :'' لهذه الأسباب غاب بن كيران عن العدالة والتنمية

خطيـــر..شاحن كهربائي يُحول منزل بـ اشتوكة أيت بها لنار مشتعلة | حوادث و حقوق

خطيـــر..شاحن كهربائي يُحول منزل بـ ''اشتوكة أيت بها'' لنار مشتعلة

فيديو صادم..من قلب ضريح بويا عمر: أجواء وطقوس استحضار الجن بالحناء | مجتمع

فيديو صادم..من قلب ضريح ''بويا عمر'': أجواء وطقوس استحضار الجن بالحناء

تطورات جديدة بخصوص مقتل الرابور الأمريكي XXXTentacion | دولي

تطورات جديدة بخصوص مقتل الرابور الأمريكي XXXTentacion

وزير الصحة:الأشغال المتعلقة بالقطاع الصحي بالحسيمة تتقدم بوتيرة جيدة وستنتهي جل الأوراش في أقرب الآجال | بوليتيك

وزير الصحة:الأشغال المتعلقة بالقطاع الصحي بالحسيمة تتقدم بوتيرة جيدة وستنتهي جل الأوراش في أقرب

بسبب حوادث العنف التي سببتها الشائعات..الواتساب يعزز الموقع بقيود جديدة | نت 2.0

بسبب حوادث العنف التي سببتها الشائعات..''الواتساب'' يعزز الموقع بقيود جديدة

زعـمـاء خـالـدون | بوليتيك

زعـمـاء خـالـدون

بالفيديو..ممثلة مشهورة بغات تمشي لجهنم و نوضاتها مع متابعيها فالأنستغرام | ثقافة و فنون

بالفيديو..ممثلة مشهورة بغات تمشي لجهنم و نوضاتها مع متابعيها فالأنستغرام

خطير..بسبب تصفية حسابات..جريمة مروعة بطنجة وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير..بسبب تصفية حسابات..جريمة مروعة بطنجة وها أشنو وقع

الإشاعات المشوشة المسمومة

تطورات جديدة بخصوص مقتل الرابور الأمريكي XXXTentacion

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 02:20 تطورات جديدة بخصوص مقتل الرابور الأمريكي XXXTentacion | دولي
تطورات جديدة بخصوص مقتل الرابور الأمريكي XXXTentacion
بعدما قتل مغني ''الراب'' الأمريكي XXXTentacion على يد رجلان مسلحان عقب محاولتهما سرقته عن طريق إطلاق النار عليه، يوم 18 يونيو الماضي، اتهمت هيئة المحلفين الكبرى بـ ''بروارد'' في فلوريدا يوم أمس الخميس 4 رجال

شوف تيفي

بعدما قتل مغني ''الراب'' الأمريكي XXXTentacion على يد رجلان مسلحان عقب محاولتهما سرقته عن طريق إطلاق النار عليه، يوم 18 يونيو الماضي، اتهمت هيئة المحلفين الكبرى بـ ''بروارد'' في فلوريدا يوم أمس الخميس 4 رجال بقتل مغني الراب.

وقالت تقارير دولية، أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على اثنين منهما يوم 20 يونيو المنصرم، وهما ديدريك ديفونشاي ويليامز البالغ من العمر 22 عامًا، ومايكل بوترايت البالغ من العمر 22 عامًا، فيما تم ذكر أسماء شخصين آخرين في الاتهام وهما ترايفون نيوسوم و روبرت.

وذكرت ذات المصادر، أن الموقوفان ديدريك ديفونشاي ويليامز و ومايكل بوترايت مازالا في قبضة الشرطة إلا أن المتهمين الآخرين يتمتعان بالحرية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي راب متهمين ولايات متحدة أمريكي تطورات قتل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد المغرب و دول عربية أخرى..الجزائر تسحب دواء مسرطنا من صيدلياتها | دولي

بعد المغرب و دول عربية أخرى..الجزائر تسحب دواء مسرطنا من صيدلياتها

ها المعقول..بعد الفضيحة السياسية لماكرون..هذا ما قرره مكتب الرئيس الفرنسي في حق حارسه الشخصي | دولي

ها المعقول..بعد الفضيحة السياسية لماكرون..هذا ما قرره مكتب الرئيس الفرنسي في حق حارسه الشخصي

عاجل..عملية طعن داخل حافلة بألمانيا..وهذا عدد المصابين | دولي

عاجل..عملية طعن داخل حافلة بألمانيا..وهذا عدد المصابين

بعد فضيحة ضربه للمتظاهرين.. ماكرون يفصل حارسه الشخصي | دولي

بعد فضيحة ضربه للمتظاهرين.. ماكرون يفصل حارسه الشخصي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لأصحاب القلوب الرحيمة..ابن محروق بعد وفاة والدته..جينا من إيمتانوت لكازا باش نعالجو الوالدة و منين ماتت طلبو منا نخلصو السبيطار | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

لأصحاب القلوب الرحيمة..ابن محروق بعد وفاة والدته..جينا من إيمتانوت لكازا باش نعالجو الوالدة و منين ماتت طلبو منا نخلصو السبيطار

استقبال رائع بمطار محمد الخامس للمنتخب المغربي للمشجعين اللي شرفو المغاربة فروسيا و جابو الرباح | خارج البلاطو

استقبال رائع بمطار محمد الخامس للمنتخب المغربي للمشجعين اللي شرفو المغاربة فروسيا و جابو الرباح

45 مليونا لقضاء ليلة واحدة بمراكش | شوف الصحافة

45 مليونا لقضاء ليلة واحدة بمراكش

شاب يناشد القلوب الرحيمة بعد حادث شغل خطير..محتاج لعملية ب150 مليون بفرنسا باش نوقف على رجلي..للمساعدة | حالة خاصة

شاب يناشد القلوب الرحيمة بعد حادث شغل خطير..محتاج لعملية ب150 مليون بفرنسا باش نوقف على رجلي..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

نزهة الوافي كاتبة الدولة لـ المشعل : لهذه الأسباب غاب بن كيران عن العدالة والتنمية | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

نزهة الوافي كاتبة الدولة لـ'' المشعل :'' لهذه الأسباب غاب بن كيران عن العدالة والتنمية

خطيـــر..شاحن كهربائي يُحول منزل بـ اشتوكة أيت بها لنار مشتعلة | حوادث و حقوق

خطيـــر..شاحن كهربائي يُحول منزل بـ ''اشتوكة أيت بها'' لنار مشتعلة

فيديو صادم..من قلب ضريح بويا عمر: أجواء وطقوس استحضار الجن بالحناء | مجتمع

فيديو صادم..من قلب ضريح ''بويا عمر'': أجواء وطقوس استحضار الجن بالحناء

تطورات جديدة بخصوص مقتل الرابور الأمريكي XXXTentacion | دولي

تطورات جديدة بخصوص مقتل الرابور الأمريكي XXXTentacion

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.