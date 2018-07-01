تطورات جديدة بخصوص مقتل الرابور الأمريكي XXXTentacion ﻿

بعدما قتل مغني ''الراب'' الأمريكي XXXTentacion على يد رجلان مسلحان عقب محاولتهما سرقته عن طريق إطلاق النار عليه، يوم 18 يونيو الماضي، اتهمت هيئة المحلفين الكبرى بـ ''بروارد'' في فلوريدا يوم أمس الخميس 4 رجال

شوف تيفي

بعدما قتل مغني ''الراب'' الأمريكي XXXTentacion على يد رجلان مسلحان عقب محاولتهما سرقته عن طريق إطلاق النار عليه، يوم 18 يونيو الماضي، اتهمت هيئة المحلفين الكبرى بـ ''بروارد'' في فلوريدا يوم أمس الخميس 4 رجال بقتل مغني الراب.

وقالت تقارير دولية، أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على اثنين منهما يوم 20 يونيو المنصرم، وهما ديدريك ديفونشاي ويليامز البالغ من العمر 22 عامًا، ومايكل بوترايت البالغ من العمر 22 عامًا، فيما تم ذكر أسماء شخصين آخرين في الاتهام وهما ترايفون نيوسوم و روبرت.

وذكرت ذات المصادر، أن الموقوفان ديدريك ديفونشاي ويليامز و ومايكل بوترايت مازالا في قبضة الشرطة إلا أن المتهمين الآخرين يتمتعان بالحرية.