وزير الصحة:الأشغال المتعلقة بالقطاع الصحي بالحسيمة تتقدم بوتيرة جيدة وستنتهي جل الأوراش في أقرب الآجال ﻿

قام وزير الصحة، أنس الدكالي، مؤخرا، بزيارة ميدانية لتفقد وتتبع الأشغال الجارية بالأوراش المتعلقة بالقطاع الصحي بإقليم الحسيمة، والتي تدخل ضمن برنامج الحسيمة منارة المتوسط، للوقوف على مدى

''شوف تيفي''

قام وزير الصحة، أنس الدكالي، مؤخرا، بزيارة ميدانية لتفقد وتتبع الأشغال الجارية بالأوراش المتعلقة بالقطاع الصحي بإقليم الحسيمة، والتي تدخل ضمن برنامج الحسيمة منارة المتوسط، للوقوف على مدى جاهزيتها وتقدم الأشغال بها.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه يومه الجمعة فقد تلتها زيارات ميدانية للكاتب العام للوزارة، ومدير مديرية التجهيز والصيانة، والمدير الجهوي للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وقاموا بزيارة مستشفى القرب بإمزورن، حيث تتقدم الأشغال بوتيرة جيدة، والتي من المنتظر انتهاؤها في أقرب الآجال، مما سيمكن ساكنة هذه المنطقة من خدمات صحية واستشفائية في مستوى الانتظارات، وسيخفف عنهم عبئ التنقل إلى جهات أخرى طلبا للعلاج والاستشفاء.

وأشار البلاغ إلى أنه وبعد الزيارات المكثفة للوزير والكاتب العام للوزارة للمؤسسات الصحية بالحسيمة، تم الاطلاع على الإمكانيات التقنية والبيوطبية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس وتم تزويد هذا المستشفى بمعدات طبية وبيوطبية حديثة إضافية، قيمتها المالية تناهز أربعة ملاين درهم، كما سيتم دعم مصلحة المستعجلات بالموارد البشرية، أطباء وممرضين وتقنيين، مما سيوفر خدمات صحية ذات جودة، وسيمكن من تقليص المواعيد الطبية وتقريب الفحوصات الدقيقة من المواطنات والمواطنين.

وذكر البلاغ أن نجاح هاته المشاريع وتقدم الأشغال بهذه الأوراش الصحية بإقليم الحسيمة، يأتي بفضل تضافر المجهودات بين كافة المتدخلين من سلطات إقليمية ومحلية، وبتعاون مع المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، من أجل النهوض بالقطاع الصحي بهذا الإقليم وتوفير خدمات صحية في مستوى انتظارات وتطلعات ساكنة المنطقة.