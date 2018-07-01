 بعد فيديو القاصرين في مليلية الذي هز الفايسبوك..سلطات المدينة تشن حملة عنيفة ضد القاصرين المغاربة في الشوارع ﻿
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بعد فيديو القاصرين في مليلية الذي هز الفايسبوك..سلطات المدينة تشن حملة عنيفة ضد القاصرين المغاربة في الشوارع

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 00:54 بعد فيديو القاصرين في مليلية الذي هز الفايسبوك..سلطات المدينة تشن حملة عنيفة ضد القاصرين المغاربة في الشوارع | مجتمع
بعد فيديو القاصرين في مليلية الذي هز الفايسبوك..سلطات المدينة تشن حملة عنيفة ضد القاصرين المغاربة في الشوارع
بعد الفيديو المثير للقاصرين المغاربة اللذان تسللا إلى مليلية أحدهم في حافلة والآخر عبر قنوات الصرف الصحي من الناظور، شنت السلطات الإسبانية حملة أمنية على الأطفال المغاربة القاصرين المقيمين بشكل

شوف تيفي

بعد الفيديو المثير للقاصرين المغاربة اللذان تسللا إلى مليلية أحدهم في حافلة والآخر عبر قنوات الصرف الصحي من الناظور، شنت السلطات الإسبانية حملة أمنية على الأطفال المغاربة القاصرين المقيمين بشكل غير قانوني في المدينة.

وأفادت مصادر محلية بالمدينة أن السلطات الاسبانية في المدينة المحتلة أوقفت في الأيام القليلة الماضية أزيد من 100 من هؤلاء الأطفال.
وفي سياق متصل، حل مسؤولون مغاربة بباريس من أجل تدارس عودة عدد من القاصرين المغاربة من فرنسا إلى المغرب، بعد فشل عاصمة الأنوار في احتواءهم وإيوائهم.

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باريس مليلية أطفال مغاربة المغرب شوف تيفي

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