بعد المغرب و دول عربية أخرى..الجزائر تسحب دواء مسرطنا من صيدلياتها ﻿

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية عن سحبها لحصص تخص 16 اختصاصا صيدلانيا يحتوي على ''فالسارتان''.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية عن سحبها لحصص تخص 16 اختصاصا صيدلانيا يحتوي على ''فالسارتان''.

وقد اتخذ قرار سحب هذه الأدوية على إثر التحذيرات الدولية التي أطلقت بخصوص إصابة المادة الفعالة ''فالسارتان'' التي تنتجها الشركة الصينية ( Zheijiang Huahai Pharmaceutials) بتلوث يعرف بالمادة المثير للجدل ''أن نيتروزو ديميثالين (N-nitroso diméthylamine +NDMA+).

وتم اكتشاف هذا التلوث خلال صنع المادة الفعالة من طرف الشركة الصينية قد تم تصنيفه ''كمادة مسرطنة محتملة'' لكنها لا تشكل أي خطر كبير على المريض.

وفي هذا الإطار قامت وزارة الصحة الجزائرية مثل بقية دول العالم, بإعطاء أوامر للمدراء الولائيين للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذا للصيدلية المركزية للمستشفيات والمصنعين المحليين المعنيين إضافة إلى الصيدليات ومتعاملي التوزيع ''بالسحب الفوري لحصص تخص 16 اختصاصا صيدلانيا معنيا بهذا العيب''.