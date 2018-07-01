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هروب 3000 عاملة بالفراولة بإسبانيا يضع ''أنابيك'' والحكومة في قفص الاتهام ويهدد المغرب بفقدان آلاف مناصب الشغل الموسم المقبل

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 00:46 هروب 3000 عاملة بالفراولة بإسبانيا يضع أنابيك والحكومة في قفص الاتهام ويهدد المغرب بفقدان آلاف مناصب الشغل الموسم المقبل | حوادث و حقوق
هروب 3000 عاملة بالفراولة بإسبانيا يضع ''أنابيك'' والحكومة في قفص الاتهام ويهدد المغرب بفقدان آلاف مناصب الشغل الموسم المقبل
تتوجه أصابع الاتهام إلى الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، ووزارة التشغيل و الادماج المهني في حرج، بسبب تداعيات وتطورات 18 ألف عاملة مغربية انتقلن، منذ مارس الماضي، لجني الفواكه الحمراء في

شوف تيفي

تتوجه أصابع الاتهام إلى الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، ووزارة التشغيل و الادماج المهني في حرج، بسبب تداعيات وتطورات 18 ألف عاملة مغربية انتقلن، منذ مارس الماضي، لجني الفواكه الحمراء في الضيعات الاسبانية، بمنطقة ''ويلفا''، قبل أن تتعرض بعضهن لاعتداءات وتحرشات جنسية من قبل رؤسائهن.

كما أن المغرب، حسب المعطيات التي كشف عنها موقع ''لاما ردي أونوبا'' عن يومية أخبار اليوم الصادرة في 21 يوليوز، مهدد بخسارة أكثر من 17 ألف منصب شغل موسمي بإسبانيا، السنة المقبلة.

وكشفت المعطيات أيضا أن 25 في المائة من المغربيات، اللواتي انتقلن من المغرب إلى اسبانيا للعمل في حقول الفراولة، لا ينوين العودة الإلى ى ذويهن، بعد انتهاء التأشيرة الاسثتنائية التي استفدن منها للدخول إلى إسبانيا.

وأضافت (المعطيات)، إلى حدود الساعة جرى إحصاء مغادرة 1375 مغربية الضيعات التي كن يعملن فيها دون التزام بالعودة الى المغرب، وزادت أنه يجري التحقيق في مغادرة 485 عاملة مغربية أخرى ضيعات العمل إلى وجهات غير معروفة.

أما أرباب مقاولات زراعة الفراولة في ''ويلفا'' فيرجحون إمكانية أن يصل عدد العاملات المغربيات اللواتي غادرن الضيعات، وقررن ''الحريك'' بدل العودة إلى المغرب، إلى 3000 مختفية.

وأضافت مصادر اليومية المغربية، أن بعض العاملات المغربيات اللواتي لديهن أقارب بإسبانيا، التحقن بهم. وأن ارتفاع عدد اللواتي جرى التعاقد معهن هذه السنة، وصعوبة قراءة نوايا العاملات، أديا إلى التعاقد مع نساء كن أصلا يفكرن في الحريك بدل العودة إلى المغرب.

وقد اعتبرت المنظمات المهنية الزراعية بـ''ويلفا'' هروب العديد من المغربيات بأنه ''ذو أبغاد مقلقة''، خلال الاجتماع الذي جمعها يوم الاربعاء الماضي بالحكومة الاسبانية المركزية. كما حملوا الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والادماج، المسؤولية المهنية عن ''الاخطاء'' و''المشاكل'' التي عرفها موسم جني الفراولة في مدينة ''ويلفا''، من بينها الشكايات والمعلومات المثارة بخصوص عدم الالتزام بالعقود وأشياء أخرى خطيرة مثل التحرش الجنسي، بل حتى الاغتصابات المفترضة في الضيعات. رغم محاولة أرباب المقاولة الاسبانية، والحكومة المغربية تكذيب شكايات الاعتداءات الجنسية، إلا أن التحقيقات واعتقال العديد من المعتدين المشتبه بهم يحرج المغرب وإسبانيا.

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