ها المعقول..بعد الفضيحة السياسية لماكرون..هذا ما قرره مكتب الرئيس الفرنسي في حق حارسه الشخصي ﻿

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه قرر طرد الحارس الشخصي، الذي رصدته الكاميرات، وهو يضرب متظاهرا في عيد العمال في شهر ماي الماضي، بعد ظهور ''وقائع جديدة'' بشأن الجنحة

شوف تيفي

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه قرر طرد الحارس الشخصي، الذي رصدته الكاميرات، وهو يضرب متظاهرا في عيد العمال في شهر ماي الماضي، بعد ظهور ''وقائع جديدة'' بشأن الجنحة المزعومة.

وقال مسؤول في قصر الإليزيه أن ''الحقائق الجديدة التي يمكن أن تشكل جنحة من قبل ألكسندر بينالا لفتت انتباه الرئيس، ونتيجة لذلك… قررت الرئاسة بدء إجراءات فصل ألكسندر بينالا''.

ويواجه إيمانويل ماكرون فضيحة سياسية مدمرة، بعد أن تم تصوير أحد كبار ضباط الأمن لحماية الرئيس الفرنسي، وهو يضرب ويشتم شابا في مظاهرة في باريس، بينما كان يرتدي زي الشرطة.

وفتح المدعي العام الفرنسي، تحقيقا أوليا، أمس الخميس، في مجموعة من الاتهامات المحتملة لألكسندر بينالا، بما في ذلك العنف من قبل مسؤول عام، والتظاهر بأنه عضو في الشرطة ويستخدم بشكل غير قانوني شارة الشرطة، وفقا لصحيفة ''ذا غارديان'' البريطانية.