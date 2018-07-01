 خاص..تأجيل محاكمة ''بيدوفيل'' أمريكي متهم باغتصاب قاصرات ومتزوجات وتصويرهن في مشاهد جنسية مشينة بشيشاوة ﻿
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خاص..تأجيل محاكمة بيدوفيل أمريكي متهم باغتصاب قاصرات ومتزوجات وتصويرهن في مشاهد جنسية مشينة بشيشاوة | بوليتيك

خاص..تأجيل محاكمة ''بيدوفيل'' أمريكي متهم باغتصاب قاصرات ومتزوجات وتصويرهن في مشاهد جنسية مشينة

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خاص..تأجيل محاكمة ''بيدوفيل'' أمريكي متهم باغتصاب قاصرات ومتزوجات وتصويرهن في مشاهد جنسية مشينة بشيشاوة

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 00:25 خاص..تأجيل محاكمة بيدوفيل أمريكي متهم باغتصاب قاصرات ومتزوجات وتصويرهن في مشاهد جنسية مشينة بشيشاوة | بوليتيك
خاص..تأجيل محاكمة ''بيدوفيل'' أمريكي متهم باغتصاب قاصرات ومتزوجات وتصويرهن في مشاهد جنسية مشينة بشيشاوة
كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن تأجيل الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش لجلسة محاكمة ''بيدوفيل أمريكي'' من أصل مغربي والمتابع في حالة اعتقال من أجل تهمة اغتصاب قاصرات

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن تأجيل الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش لجلسة محاكمة ''بيدوفيل أمريكي'' من أصل مغربي والمتابع في حالة اعتقال من أجل تهمة اغتصاب قاصرات ومتزوجات وتصويرهن في أوضاع مخلة بالحياء وابتزازهن جنسيا بجماعة ''مزوضة'' التابعة لإقليم شيشاوة، وذلك لغاية جلسة يوم 07 غشت المقبل، بعدما لم تحضر إحدى ضحايا هذا الملف المثير.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فحيثيات هذا الملف تعود إلى شهر مارس الماضي، حينما تقدم مهاجر مغربي بالديار الأمريكية بشكاية لمصالح الدرك الملكي لمدينة شيشاوة، يؤكد فيها أن منزله الكائن بدوار ''الغرايبي'' بالجماعة القروية ''مزوضة'' تعرض للسرقة من طرف ابن عمه.

وأضافت ذات المصادر، أنه بناء على الشكاية المقدمة باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها الميدانية، والتي أفضت إلى توقيف المشتكى به، وبعد إخضاعه للتفتيش والتحقيق عثر بحوزته على شريحة للتخزين ''carte mémoire''، جرى إخضاعها للخبرة التقنية والتي كشفت عن احتوائها لمجموعة من المشاهد البورنوغرافية والصور الفاضحة لعدد من الفتيات القاصرات التي التقطها المهاجر الأمريكي لضحاياه أثناء ممارسته الجنس معهن.

وفور توصله بخبر وصول شريحة التخزين ليد الدرك الملكي اختفى عن الأنظار لمدة ناهزت 15 يوما قبل أن يقرر تسليم نفسه لعناصر الدرك الملكي إثر صدور مذكرة بحث وطنية في حقه.

وأحيل الموقوف على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة بخصوص حيثيات وملابسات الفيديوهات الجنسية التي يظهر فيها رفقة عدد من الفتيات القاصرات والمغزى من تصويرها والوجهة التي كان ينوي أن ينشرها فيها، وبعد انتهاء فترة حراسته النظرية تقرر عرضه أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه وكشف باقي فصول مغامراته الجنسية مع القاصرات، في الوقت الذي تم فيه تحديد هوية الفتيات الظاهرات على أشرطة الفيديوهات المصورة، وتم استدعاؤهن للاستماع لهن وأخذ أقوالهن بخصوص ما تعرضن له من ممارسات جنسية.

وأسفر التحقيق مع المشتبه به البالغ من العمر 36 سنة ومع الضحايا أنه كان يقيم بالديار الأمريكية لسنوات عدة وقرر العودة لمسقط رأسه بدوار ''الغريبي'' بقيادة مزوضة إقليم شيشاوة سنة 2014 حيث شيد منزلا له بالمنطقة واستقر فيه، وظل يتربص بفتيات الدوار خاصة القاصرات منهن ليقوم بالعمل، حيث يقوم باستدراج عدد من القاصرات لمسكنه مستغلا نفوذه وماله بعد أن يغرر بهن وينزوي بهن داخل منزله منتشيا بقضاء لحظات جنسية حميمية برفقتهن ويعمل على توثيقها بواسطة كاميرا أعدها لهذا الغرض، ثم يشرع بعد ذلك في ابتزازهن وتهديدهن بنشر الفيديوهات والصور المخلة بالحياء التي التقطها لهن ومساومتهن لإرغامهن على الرضوخ لنزواته الجنسية والاستمرار في تلبية رغباته الجنسية كي لا يتم فضحهن.

وانطلقت أولى جلسات محاكمته منذ 14 يونيو الماضي ليتقرر تأجيلها لمرتين متتاليتين نظرا لعدم حضور بعض المشتكيات، كان آخرها يوم أمس 19 يوليوز في انتظار جلسة 07 غشت المقبل.

وتحظى هذه المحاكمة المثيرة بتتبع عدد من الجمعيات والهيئات الحقوقية التي دخلت على خط هذه القضية ومن بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها كطرف مدني لمؤزارة الضحايا أمام المحكمة، وأصدرت بيانا شديد اللهجة تدين فيه الممارسات الجنسية الشاذة والحاطة من كرامة الإنسان التي اقترفها المشتبه به في حق ضحاياه مطالبة من هيئة الحكم بتنزيل أشد العقوبات عليه نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة والتي اعتبرتها في ذات البيان تدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر.

وأعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن خوفها الشديد من تسريب هذه الفيديوهات الملتقطة وسقوطها في أيادي جهات خارجية ستعمل على ترويجها في المواقع التجارية التي تشتغل في مجال الجنس وهو ما قد يشكل مسا خطيرا بكرامة الضحايا وسمعتهن ويقوض المصلحة العامة للطفلات المغتصبات، معتبرة أن أي تنازل للقاصرات غير مجد ولا يمكن الاحتجاج به للإفلات من العقاب.

 

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