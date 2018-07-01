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التويتر يصدم سعد لمجرد وها علاش

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 00:04 التويتر يصدم سعد لمجرد وها علاش | نت 2.0
التويتر يصدم سعد لمجرد وها علاش
في إطار الحملات التطهيرية التي أطلقها موقع التواصل ''التويتر'' وإلغاء ومسح عدد من الصفحات المزوة وعدد من صفحات المشاهير كما نشرت ''شوف تيفي'' أمس بعض أسمائهم كأمير قطر تميم بن حمد وأوباما الرئيس

شوف تيفي:

في إطار الحملات التطهيرية التي أطلقها موقع التواصل ''التويتر'' وإلغاء ومسح عدد من الصفحات المزوة وعدد من صفحات المشاهير كما نشرت ''شوف تيفي'' أمس بعض أسمائهم كأمير قطر تميم بن حمد وأوباما الرئيس السابق لأمريكا وغيرهم، وقع سعد لمجرد ضحية آخر للحملة التطهيرية.

وكانت صفحة لمجرد على التويتر حيث كانت صفحته تضم ما يقارب 5 ملايين متابع، وتقلصت بفعل الحملة لتصبح مليون وبضع آلاف متابع فقط.

ومن أبرز من انخفض عدد متابعيه على تويتر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان عدد متابعيه حتى نحو 53,300,000 متابع، لتتم إزالة نحو 300 ألف متابع، أما أكثر المتأثرين بهذه الخطوة كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي خسر نحو مليوني متابع، وهو الرقم نفسه الذي خسره أمير قطر تميم بن حمد، بالإضافة لمئات الأسماء في العالم العربي التي اختفى فجأة مئات الآلاف من متابعيها.

‫شوف تيفي

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