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مثير.. ليلة واحدة بـ 45 مليونا في مدينة مراكش الحمراء

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 00:01 مثير.. ليلة واحدة بـ 45 مليونا في مدينة مراكش الحمراء | مجتمع
مثير.. ليلة واحدة بـ 45 مليونا في مدينة مراكش الحمراء
ظهر أخيرا اسم المغرب مقترنا بتصنيف (طوب 10) إيجابيا، عكس التصنيفات التي تبؤه مكانة متأخرة.

شوف تيفي

ظهر أخيرا اسم المغرب مقترنا بتصنيف (طوب 10) إيجابيا، عكس التصنيفات التي تبؤه مكانة متأخرة.

إذ يكشف التصنيف، وفق ما أوردته يومية أخبار اليوم الصادرة غدا 21 يوليوز، جانبا من الثراء الفاحش الموجود بواحد من أرقى أحياء مراكش، حيث تكلف ليلة مبيت واحدة في جناح ملكي، بأحد الفنادق المعروفة بالمدينة الحمراء 45 مليون سنتيم، وهو سادس أغلى سعر في العالم.

ولا تدخل ضمن تصنيف أغلى ''السويتات'' في العالم، الذي قدمته مجلة ''إيليت ترافل'' أي دولة نامية باستثناء المغرب، حيث زاحمت المملكة كلا من الولايات المتحدة الأمريكية، وايطاليا وفرنسا وسويسرا وعدد من الدول التي يبقى الدخل الفردي لمواطنيها مضاعفا لدخل المغاربة أكثر من مرة.

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شوف تيفي المغرب مراكش قضاء ليلة

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