فضيحة مدوية تهز مواقع التواصل.. طبيب بمستشفى متهم بسرقة أعضاء بشرية وقتل المرضى وضحايا يطالبون بالتحقيق ﻿

وجه مواطن شكاية للوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، اتهم من خلالها طبيبا بـ ''تكوين عصابة إجرامية وسرقة أعضاء بشرية وتعريض حياة الناس للخطر، وكذا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد''.

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وجه مواطن شكاية للوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، اتهم من خلالها طبيبا بـ ''تكوين عصابة إجرامية وسرقة أعضاء بشرية وتعريض حياة الناس للخطر، وكذا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد''.

هي تهم ثقيلة أعلن عنها المشتكي في شكاية رسمية وجهها المواطن المذكور ضد ''بروفيسور'' يعمل بمستشفى بالدار البيضاء، حيث أن هذا الطبيب أكد للمعني بالأمر على أنه سيجري له عملية جراحية على مستوى رجله من أجل تركيب عصب بلاستيكي حتى يتدفق الدم من القلب إلى أطرافه السفلى، فطلب منه اقتناء منتوج لدى شركة متخصصة في بيع المواد الطبية بمبلغ 5000 درهم.

وبعد العملية تقول الشكاية، ''قدم الطبيب تقريرا للمواطن حول ظروف إجرائها أكد فيه على أنه فتح صدره وقام بتركيب العضو البلاستيكي، إلا أن المعني بقي يعاني من نفس الألم على مستوى رجله، فقصد المريض طبيبا آخر، أكد له أن البروفيسور المشار إليه لم يقم أبدا بزرع العضو البلاستيكي، كما ثبت أنه قام بسرقة عروقا حية من فخذ المواطن المريض، والتي اختفت في ظروف غامضة''، حيث دعا المواطن الوكيل العام للملك، إلى ضرورة إحالة هذه الشكاية على المكتب المركزي للأبحاث القضائية من أجل الإستماع للبروفيسور المعني، إضافة إلى مسؤولي الشركة المعنية.