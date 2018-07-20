 بالصور..انطلاق فعاليات المعرض الوطني للمنتوجات المحلية بأكادير بمشاركة متميزة ﻿
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بالصور..انطلاق فعاليات المعرض الوطني للمنتوجات المحلية بأكادير بمشاركة متميزة

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 22:00 بالصور..انطلاق فعاليات المعرض الوطني للمنتوجات المحلية بأكادير بمشاركة متميزة | بوليتيك
بالصور..انطلاق فعاليات المعرض الوطني للمنتوجات المحلية بأكادير بمشاركة متميزة
تحتضن مدينة أكادير النسخة السادسة للمعرض الوطني للمنتوجات المحلية والمنظم من طرف الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة وتحت الرعاية المباشرة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 تحتضن مدينة أكادير النسخة السادسة للمعرض الوطني للمنتوجات المحلية والمنظم من طرف الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة وتحت الرعاية المباشرة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك في الفترة الممتدة من 19 إلى 23 يوليوز 2018 تحت شعار "نباتاتنا العطرية والطبية...ثروة واعدة"

وأشرف على إعطاء انطلاقة المعرض وفد رسمي مكون من مجموعة من الفعاليات السياسية والجمعوية والعسكرية يتقدمهم والي جهة سوس ماسة "أحمد حجي"، و "ابراهيم الحافيدي" رئيس مجلس جهة سوس ماسة ورئيس الغرفة الفلاحية "قيوح" وعدد من الشخصيات الأخرى.

ويشارك في نسخة هذه السنة أزيد من 200 عارض وعارضة من مختلف مدن المملكة يمثلون مختلف سلاسل الإنتاج ومن أهمها: زيت الأركان، الزعفران، العسل، الثمر، الحناء، ورد دادس، الصبار، جبن الماعز، الترفاس، النباتات العطرية والطبية، الكسكس... وغيرها من المواد والمنتجات التي يزخر بها المغرب.

 وأكد "علي قيوح" لقناة "شوف تيفي" بصفته رئيس الجمعية المنظمة أن هذه التظاهرة تهدف إلى الترويج للمنتوجات المحلية وتثمينها من خلال إحداث فضاء للتعريف بها ودعم تسويقها، كما يعتبر المعرض محطة لتبادل التجارب بين المشاركين و لتقييم المجهوذات المبذولة لتنمية المنتوجات المجالية من طرف المهنيين وجميع المتدخلين في القطاع.

 وأضاف ذات المتحدث لقناة "شوف تيفي"، أن هذا المعرض يعد أيضا فرصة للمساهمة في تقوية قدرات المشاركين التقنية من أجل الرفع من القيمة المضافة للمنتوج المحلي، وذلك من خلال الندوات العلمية والورشات التقنية التي ستواكب أيام المعرض.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير انطلاق فعاليات المعرض الوطني للمنتوجات المحلية صور

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