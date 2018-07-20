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حزب العدالة والتنمية يتلقى صفعة جديدة بجهة سوس ماسة بعد استقالة عضو بارز

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 21:18 حزب العدالة والتنمية يتلقى صفعة جديدة بجهة سوس ماسة بعد استقالة عضو بارز | بوليتيك
حزب العدالة والتنمية يتلقى صفعة جديدة بجهة سوس ماسة بعد استقالة عضو بارز
قدم عضو حزب العدالة والتنمية ''سعيد ليمان'' استقالته من داخل هياكل وتنظيمات الحزب قبل قليل من يومه الجمعة ، وذلك بعد أن قدم استقالته من مهمته كمستشار داخل مجلس جماعة أكادير الذي تسيره أغلبية من حزب

شوف تيفي:أحمد الهلالي

قدم عضو حزب العدالة والتنمية "سعيد ليمان" استقالته من داخل هياكل وتنظيمات الحزب قبل قليل من يومه الجمعة ، وذلك بعد أن قدم استقالته من مهمته كمستشار داخل مجلس جماعة أكادير الذي تسيره أغلبية من حزب البيجيدي.

وحسب ما جاء في استقالة العضو المذكور والتي توصلت "شوف تيفي"، بنسخة منها والموجهة للكتابة المحلية لحزب المصباح بأكادير، فقد أبدى العضو تأسفه عن تقديمه للاستقالة لأسباب لم يضمنها في ما خطته أنامله، وذلك بقوله "يؤسفني سيدي أن أتقدم بالإستقالة ذات الموضوع المذكور أعلاه وذلك بأسباب أنتم تعرفونها" في إشارة منه للجدل الكبير الذي دار بين المستشار المستقيل وبقية أعضاء مجلس جماعة أكادير.

وكشف "ليمان" في تصريح صحفي أن أسباب استقالته تستند إلى المبادئ التي كانت قد دفعته للانخراط في الحزب، والتي لم تعد قائمة فيه، فضلا عن العلاقات المشحونة التي طفت إلى السطح مؤخرا بينه وبين رئيس جماعة أكادير "صالح المالوكي"، المنتمي لنفس الحزب، الذي لا ترضيه الطريقة التي يدبر بها عدد من الملفات والقضايا داخل المجلس ومعه بقية الأعضاء الموالين له، علاوة على المشاريع التنموية التي لطالما شن عليها المستشار الجماعي المستقل هجمات لاذعة من خلال مجموعة من الكتابات والفيديوهات، التي كان ينشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، ويفضح من خلالها عدة خروقات واختلالات، خاصة في الجانب المتعلق بالمشاريع التي ينجزها المجلس كالبنية التحتية، وأوراش إعادة الهيكلة لمجموعة من المقاطع الطرقية.

وبهذه الاستقالة يكون حزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة قد تلقى صفعة وهزة أخرى بعدما سبق أن عرف مجموعة من الاهتزازات والانتكاسات كان آخرها الهزيمة المدوية التي نالها بالانتخابات الجزئية بجماعة أولاد برحيل بعدما حصد حزب الاستقلال مجمل المقاعد المتبارى عنها ب 13 دائرة انتخابية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير استقالة عضو حزب العدالة والتنمية هزة جديدة جهة سوس ماسة

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