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اتفاق ثنائي بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الصيد البحري

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 21:06 اتفاق ثنائي بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الصيد البحري | بوليتيك
اتفاق ثنائي بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الصيد البحري
أعلنت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في بلاغ مشترك اليوم الجمعة 20 یولیوز، أنھما توافقا حول مضمون اتفاق الصید البحري المستدام المقبل، وبروتكول تطبیقه.

شوف تيفي:

أعلنت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في بلاغ مشترك اليوم الجمعة 20 یولیوز، أنھما توافقا حول مضمون اتفاق الصید البحري المستدام المقبل، وبروتكول تطبیقه.

وأوضح ذات البلاغ، الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الجمعة، أن " الطرفین اتفقا على المقتضیات والتحسینات التي تم إدخالھا على ھذه النصوص من أجل تجوید الانعكاسات والفوائد على الساكنة المحلیة في المناطق المعنیة، في احترام لمبادئ التدبیر المستدام للموارد البحریة والانصاف ".

وذكر البلاغ أن " المملكة المغربیة والاتحاد الأوروبي ینوھان بالروح البناءة التي سادت ھذه المفاوضات، والتي تؤكد تشبث الطرفین بتعزیز شراكتھما في قطاعین استراتیجیین: الفلاحة والصید البحري".

وأشار إلى أن "الطرفین یلتزمان باتخاذ الإجراءات الضروریة من أجل دخول اتفاق الصید البحري وبروتوكوله حیز التنفیذ في أقرب الآجال مع الأخذ بعین الاعتبار إجراءات كل منھما ".

وأضاف ذات البلاغ أنهما " سیظلان على اتصال وثیق بروح التشاور والشراكة التي تربطھما خلال المرحلة الانتقالیة، وذلك إلى غایة دخول حیز التنفیذ ھذا "

ھذا ولم یشر البلاغ صراحة إلى ضم منطقة الصحراء للاتفاقیة المقبلة، خصوصا وأنھا تشكل الإشكالیة الكبرى بسبب ضغوط جبھة البولیساریو بدعم من الجزائر لعدم ضم المنطقة لكونھا "متنازع حولھا".

واكتفى البلاغ بالتأكید على إدخال نصوص تشیر إلى "ضمانة الانعكاسات والفوائد على الساكنة المحلیة واحترام مبادئ تدبیر واستدامة الموارد البحریة والإنصاف".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الاتحاد الأوروبي اتفاقية ثنائية الصيد البحري

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