جميلة المصلي تشرف على إطلاق أكبر تاج للفضة في العالم بتيزنيت''صور'' ﻿

أشرفت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي ''جميلة المصلى'' ، مساء اليوم على افتتاح معرض الفضة للمنتوجات والثرات المحلي المقام بمدينة تيزنيت على هامش فعاليات الدورة التاسعة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أشرفت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي ''جميلة المصلى'' ، مساء اليوم على افتتاح معرض الفضة للمنتوجات والثرات المحلي المقام بمدينة تيزنيت على هامش فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان ''تيميزار'' وكان برفقة ''المصلي وفد مهم يضم كل من عامل إقليم تيزنيت ، و رئيس المجلس الجهوي لسوس ماسة، و رئيس المجلس الاقليمي لتيزنيت و رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت والمستشار البرلماني عبد اللطيف اعمو و مجموعة من الشخصيات المدنية والعسكرية وفعاليات جمعوية وإعلامية.

و شهد الافتتاح الكشف عن مفاجأة هذه الدورة التي تعرض برواق الفضة، و المتمثلة في أكبر ” تاونزا” وهي تاج من الفضة طولها 104سم و عرضها 32 سم ، وهي حلي من الفضة تحمل رمزية التراث الامازيغي بمنطقة سوس وترمي إلى إبراز خصوصيات المرأة التيزنيتية والمغربية عموما.

وتشكل ” تاونزا “، المصنوعة من الفضة وأحجار التزيين، تحفة فضية استعمل في إنتاجها عدد من التقنيات “الفليغرام” و“التخرام” و”النقش” ، وتخصص لها كل العناية، على اعتبارها من الحلي الهامة التي تتزين بها النساء الأمازيغيات في الأعراس والمناسبات، إلى جانب حلي أخرى كتزرزيت وإسني.